Piqué e Clara, l’amore finisce dopo tre anni: ha tradito come fece con Shakira

Ognuno riceve quel che dà recita un saggio detto popolare. O forse, la morale di questa storia è che sarebbe meglio non fidarsi di un fedifrago, anche quando ti promette amore eterno e lascia moglie, figli e villetta per seguirti. La cocente lezione di vita è toccata alla giovane Clara Chia, la donna per cui Gerard Piqué lasciò Shakira e che, adesso, si trova nella stessa sfortunata sorte della popstar colombiana. La storia è finita, perché sembra che Piqué non abbia perso il vizio di tuffarsi lì dove l’acqua è più blu.

È finita tra Piqué e Clara Chia

Era da parecchio tempo, ormai, che non si parlava più di Gerard Piqué e Clara Chia, da quando Shakira ha smesso di dedicare loro brani al vetriolo. Negli ultimi giorni, però, il campione di calcio e la sua nuova compagnia sono tornati al centro dei riflettori. Tutto è iniziato da una recente puntata della trasmissione Vamos a Ver, dell’emittente spagnola Telecinco. Nel corso del programma la giornalista Adriana Dorronsor ha annunciato una notizia in esclusiva: “Mi hanno detto che Gerard Piqué e Clara Chia si sono lasciati”. La giornalista ha aggiunto che “si sta indagando sui motivi” e che, seppur la situazione non sia chiara, “negli ultimi mesi di è parlato di una crisi”.

Il campione ha tradito ancora?

Adriana Dorronsor ha affermato che “si parla di terze persone”, sottintendendo un tradimento che, a quanto dicono i rumors, sarebbe stato compiuto dal calciatore. E, sempre a leggere quel che riporta la stampa iberica, non sarebbe neppure il primo. L’ipotesi – seppur smentita dal quotidiano Mundo Deportivo, cui fonti vicine alla coppia hanno ribadito che “non si sono mai lasciati” – arriva dopo che Piqué è stato paparazzato a Miami in compagnia di una bella sconosciuta, mentre mangiava teneramente un gelato.

Già in precedenza, nell’estate del 2023, il giornalista spagnolo Jordi Martin raccontava che Gerard Piqué avrebbe tradito la giovane Clara con l’avvocata divorzista che lo affiancava nel procedimento di divorzio da Shakira. Lei è Julia Puig Gali, bionda come l’ex amante e poi fidanzata ufficiale, nonché parente di Riqui Puig, un ex compagno di squadra del bomber. La relazione non è mai stata confermata né smentita dai diretti interessati.

Seppur sembra che il primo – forse il peggiore – tradimento compiuto nei confronti di Clara Chia fu quello con l’ex moglie. A quanto riferisce El Periodico, il calciatore avrebbe piantato in asso la nuova fiamma a pochi mesi dall’inizio della loro relazione extraconiugale e lo avrebbe fatto per tornare da Shakira (che all’epoca non era a conoscenza del tradimento né dell’esistenza di Clara). “Ci hanno provato, ma non ha funzionato. – raccontarono fonti vicine ai due – La loro era, ed è, una relazione molto appassionata, nel bene e nel male”. Naufragato il tentativo di riconcilazione, Piqué sarebbe tornato nel suo appartamento di Muntaner Street, richiamando a sé Clara Chia che allora lo perdonò, ma non è detto stavolta sia altrettanto magnanima.

Shakira, nel frattempo, ha trovato il modo di dimenticare l’ex marito traditore. Al momento sembra si diverta in un’appassionata relazione con il bellissimo ballerino Lucien Laviscount, protagonista del videoclip del brano Puntería, che la affianca sul palco e anche fuori.