Nelle ultime settimane Raoul Bova è, suo malgrado, al centro delle cronache rosa nazionali, dopo le scottanti rivelazioni di Fabrizio Corona sul suo conto. Il Re dei Paparazzi, infatti, ha reso noto al grande pubblico, un messaggio audio del famoso attore, durante l’ultima puntata di Falsissimo, destinato a Martina Ceretti.

La missiva digitale di Raoul Bova avrebbe svelato un suo tradimento ai danni della compagna Rocío Muñoz Morales, che è diventato anche oggetto d’indagine delle autorità giudiziarie. L’attore, infatti, sarebbe stato destinatario di un ricatto portato avanti dalla modella e da un suo amico, per ottenere del denaro in cambio della non pubblicazione dell’audio incriminato.

Ma Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales non sono gli unici vip che sono stati coinvolti, di recente, in un presunto tradimento che è diventato noto al grande pubblico e oggetto di chiacchiericcio.

Chiara Ferragni e Fedez

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez ha fatto sognare tantissimi sostenitori che hanno seguito con passione le loro vicende personali, coniando per loro anche il soprannome Ferragnez. Ma la coppia si è sciolta improvvisamente nel 2024, dopo l’esplosione del Caso Pandoro, che ha coinvolto in prima persona l’influencer.

A distanza di qualche tempo dalla rottura improvvisa, però, Fabrizio Corona ha svelato a tutti, sempre attraverso una puntata di Falsissimo, la presunta presenza di una terza incomoda nel matrimonio del rapper e dell’imprenditrice digitale. Sembra infatti che il cantante portasse avanti una relazione parallela con Angelica Montini, in fasi diverse del suo matrimonio con Chiara Ferragni, e che ne fosse follemente innamorato.

Secondo le indiscrezioni svelate dal Re dei Paparazzi, Fedez avrebbe chiamato l’amante anche nel giorno del suo matrimonio, pochi minuti prima di recarsi all’altare. Un dettaglio, questo, sempre smentito con forza dal cantante.

Wanda Nara e Mauro Icardi

Anche nella coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi non sarebbero mancati i tradimenti. La showgirl argentina ha sempre imputato la crisi del suo rapporto con il calciatore alla presenza tra loro di China Suárez, attuale compagna dello stesso. Ma, negli ultimi tempi, anche Mauro Icardi ha cominciato ad accusare l’ex moglie di averlo tradito, specialmente dopo che lei stessa ha rivelato che la sua relazione amorosa con il rapper L-Gante va avanti da diverso tempo.

Ma, grazie anche alle rivelazioni di Simona Guatieri, è stato reso noto al grande pubblico un altro tradimento di Wanda Nara. La presentatrice avrebbe avuto una relazione con Keita Baldé, nel periodo in cui entrambi erano ancora uniti dal vincolo del matrimonio.

Shakira e Gerard Piqué

Il tradimento subito dall’amatissima cantante Shakira è diventato una vera e propria hit, che ha incontrati i gusti di milioni di ascoltatori di tutto il mondo. Il testo di Bzrp racconta infatti la relazione di suo marito Gerard Piqué con Clara Chia Marti, scoperta dall’artista grazie a un barattolo di marmellata. Shakira, infatti, avrebbe avuto i primi dubbi sulla fedeltà del marito a causa proprio della confettura, che veniva consumata in quantità anomale a causa sua, visto che la giovane amante del calciatore ne sarebbe ghiotta.

Malgrado le voci di crisi della scorsa primavera, Clara Chia Marti e Gerard Piqué vivrebbero adesso felici il loro amore alla luce del sole.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Come la collega Shakira anche Miley Cyrus avrebbe deciso di trasporre in musica il presunto tradimento subito dal marito Liam Hemsworth. La hit Flowers, premiata anche con dei Grammy Awards, sarebbe infatti una vera e propria revenge song, scritta dall’artista per raccontare il dolore e la rinascita dopo la fine del suo lungo rapporto amoroso. Anche se Miley Cyrus non l’ha mai confermato direttamente, sembra che l’attore l’abbia tradita con Jennifer Lawrence. Nel video musicale della hit, infatti, ci sarebbero diversi riferimenti proprio alla presunta amante del marito.

Ilary Blasi e Francesco Totti

Anche una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport italiano si è dovuta arrendere di fronte a un tradimento. Ilary Blasi, infatti, ha raccontato di aver deciso di chiudere il suo matrimonio con Francesco Totti dopo averlo fatto seguire da degli investigatori privati e aver saputo, così, che il marito frequentasse Noemi Bocchi, sua attuale compagna.

Ma, dal canto suo, anche il calciatore ha accusato la conduttrice televisiva di averlo tradito con il personal trainer Cristiano Iovino, con cui lei avrebbe avuto una relazione fin dal lontano 2020. Ilary Blasi ha sempre descritto i suoi incontri con lo sportivo come degli amichevoli caffè al bar, sempre in compagnia di altre persone.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino l’amore è scoppiato con un vero e colpo di fulmine, avvenuto dietro le quinte dello show televisivo Amici, dove entrambi lavoravano. Il ballerino era legato, in quel periodo, all’ex compagna di scuola, Emma Marrone, ma avrebbe deciso di chiudere quella relazione per cominciarne un’altra con la conduttrice televisiva argentina che li ha portati, in seguito, fino al matrimonio e alla nascita di Santiago De Martino.

Di recente, però, Belen Rodriguez ha svelato a Mara Venier, durante una puntata di Domenica In, di aver subito moltissimi tradimenti dall’ex marito e di aver deciso di contattare telefonicamente le sue diverse amanti, salvo poi stancarsi intorno alla decina di risposte affermative. Ultimamente Fabrizio Corona è tornato sull’argomento rivelando una presunta relazione di Stefano De Martino, parallela al matrimonio con la showgirl. Secondo il Re dei Paparazzi, il conduttore televisivo avrebbe tradito Belen Rodriguez anche con Antonella Fiordelisi.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Il tradimento ha colpito anche una delle coppie più longeve della televisione italiana. Sonia Bruganelli, infatti, ha recentemente confessato di aver tradito l’ex marito Paolo Bonolis. La coppia, però, non ha preso la decisione di dividere le loro strade per questo motivo, visto che l’opinionista ha svelato di aver confessato la sua scappatella al conduttore televisivo solo dopo la fine della loro relazione.

Adesso Sonia Bruganelli fa coppia fissa con Angelo Madonia, ex maestro di Ballando con le stelle, e sembra aver ritrovato la felicità al suo fianco. In ogni caso i rapporti tra lei e Paolo Bonolis sono del tutto distesi e i due vengono immortalati spesso insieme, come fossero ancora una coppia felice.