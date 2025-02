Sonia Bruganelli, la verità su Paolo Bonolis: “In 30 anni solo un tradimento”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Ospite a Un giorno da pecora, il programma radiofonico di RaiRadio1, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Sonia Bruganelli è tornata sul tema “scottante” del tradimento, quello stesso che ha confermato per la prima volta in televisione a Belve. Dopo la sua affermazione, sono state condivise diverse indiscrezioni, ma la Bruganelli ha preferito mettere un punto alla questione, parlandone ancora una volta apertamente.

Sonia Bruganelli, la verità sul tradimento

Rimanere insieme per 30 anni è un traguardo significativo per qualsiasi coppia. Ma negli ultimi anni la concezione dell’amore è cambiata, si è modernizzata, se così possiamo dire. Tanto che Sonia Bruganelli ha definito “contronatura” stare insieme per così tanto tempo, rispondendo in modo affermativo al conduttore di Un giorno da pecora, Giorgio Lauro. Durante la puntata del 7 febbraio, tra battute e verità, Lauro ha anche scherzato sull’ormai ex coppia Bonolis-Bruganelli, una sorta di “Ferragnez Boomer“. “Che immagine triste”, ha replicato la Bruganelli. “Dire che Bonolis è un Fedez? Boomer sì, Fedez no. Chiara Ferragni è una ragazza buona, una donna intelligente”.

Il discorso si è poi concentrato sulle rivelazioni della Bruganelli sul tradimento a Bonolis. “Siamo stati tanto insieme, 30 anni, ci vogliamo ancora bene, lavoriamo insieme. A un certo punto è contronatura stare insieme così tanto”. Non si sarebbero verificati, tuttavia, ripetuti tradimenti. Solo uno, ben prima che nascesse l’ultima figlia. “Una cosa accaduta molto tempo fa, prima ancora che avessimo l’ultima figlia. Una cosa vecchia di 15 anni. Sì, ho tradito una sola volta in 30 anni. (…) Se lui mi ha tradita? Non lo so”.

La separazione da Paolo Bonolis

Oggi Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivono in due appartamenti comunicanti, ma sono separati. Si era a lungo parlato di crisi, prima smentita e poi confermata a Vanity Fair, in cui hanno spiegato di aver preso delle strade “separate” sentimentalmente, ma alla fine rimarranno pur sempre una famiglia. “Il tradimento si confessa se la persona con cui magari c’è stato questo tradimento è una persona che rischia di essere ancora vicina a uno dei due. Se io voglio bene al mio ex marito magari voglio evitare che abbia vicino persone che magari può incontrare. Questo tradimento era una virgola, non un punto”.

Ha definito quel tradimento una “virgola”, dunque, e non un punto, aggiungendo che la persona in questione probabilmente “non confesserà mai pubblicamente”. La rivelazione era arrivata nel corso della sua intervista a Belve da Francesca Fagnani. “Ho voluto dire io del tradimento in tv prima che ci potessero essere altre persone a dirlo. Paolo non so se l’avrebbe mai detto in pubblico”.

E ha parlato anche della reazione di Bonolis. “No, non gli ha fatto né piacere né dispiacere, però era una cosa che… Devi apprezzare la sincerità di una persona che hai accanto, poi la cosa era vecchia”. Oggi la Bruganelli è andata avanti, anche se ha ammesso di non avere un “fidanzato”, ma una persona al suo fianco, un compagno di vita, ovvero Angelo Madonia. Ma non festeggerà San Valentino: quello lo faranno i figli. “Mi sentirei ridicola”.