Fonte: IPA Sonia Bruganelli a Belve

Martedì 3 dicembre va in onda la terza puntata di Belve: Francesca Fagnani intervista come di consueto tre ospiti. E che nomi ci attendono nello studio, da Sonia Bruganelli a Elisabetta Canalis, fino allo scrittore Fabio Volo. Le anticipazioni delle interviste? A dir poco esplosive.

Belve, anticipazioni e ospiti della puntata di 3 dicembre 2024

Siamo pronti per una nuova puntata bomba di Belve? La Belva suprema Francesca Fagnani ha invitato nel suo studio Sonia Bruganelli, reduce dall’avventura a Ballando con le Stelle. Ci sono già state molte polemiche in merito alla sua intervista, anche per le numerose anticipazioni che hanno smosso decisamente le acque del dancing show condotto da Milly Carlucci, come “ero il personaggio polemico di quest’anno. Ogni anno ce n’è uno e questa volta ero io”, o ancora “mi sono resa conto che le mie coreografie duravano cinquanta secondi e quelle degli altri un minuto e trenta”.

Siamo abituati del resto a vedere la Bruganelli come opinionista, e in gara non le è stato risparmiato nulla, nemmeno un passo di ballo di troppo. A Belve, oltre alla questione relativa a Ballando, la Bruganelli si è raccontata sulla sua separazione da Paolo Bonolis, anticipata da Dagospia e poi confermata solamente in seguito (non prima di aver smentito). “L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo. Non l’ha presa bene, non era contento. Io però in questa volontà di sincerità con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo, anche un po’ egoisticamente, per liberarmi alla coscienza”. E sulla ex di Bonolis, Laura Freddi: “Era carina, dopo la separazione è cambiata”.

Grande attesa anche per l’intervista di Elisabetta Canalis a Belve, dove ha parlato dei suoi amori storici, da Bobo Vieri a George Clooney. George è stato l’uomo che le ha insegnato “che si può amare una persona che ti ama”. Ma, alla fine, tutto è finito: “Me ne sono andata e lui non mi ha fermata”. Quella con Bobo Vieri, invece, è stata una relazione tormentata, tossica, traumatizzante.

“Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Era una relazione molto tormentata Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie, che poi ti traumatizzano”. Oggi la Canalis si è separata dal suo ex Brian Perri, con cui ha avuto una figlia, Skyler, ed è felice al fianco di Georgian Cimpeanu. E c’è stato spazio e modo di ripercorrere una delle amicizie storiche della televisione, quella tra la Canalis e Maddalena Corvaglia. “Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me. (…) Ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanato”.

Dove vedere Belve e a che ora va in onda

Belve va in onda ogni martedì dalle ore 21,20 su Rai2, e il programma è visibile in diretta e on demand anche sulla piattaforma RaiPlay. A condurre troviamo Francesca Fagnani, ideatrice del programma che è diventato un cult negli ultimi anni, anche per le interviste esplosive e le rivelazioni dei vip.