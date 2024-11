Sonia Bruganelli a Belve: “Usata come personaggio polemico”. La verità su Ballando

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli si è fatta conoscere negli anni per la sua incredibile schiettezza. Prima come opinionista del Grande Fratello e successivamente come concorrente di Ballando con le Stelle, l’ex signora Bonolis non ha mai risparmiato critiche e battute taglienti. E, ospite a Belve, ha tenuto fede alla sua fama: nel salotto di Francesca Fagnani, infatti, la produttrice televisiva ha lanciato accuse non troppo velate al dancing show di Rai 1, in cui, a suo dire, sarebbe “tutto costruito”.

Sonia Bruganelli e le accuse a Ballando con le Stelle: “Tutto costruito”

L’esperienza di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle non si è conclusa nel migliore dei modi. La produttrice televisiva, al centro di numerosi battibecchi con la giudice Selvaggia Lucarelli, è stata eliminata nella nona puntata del dance show, una settimana prima dell’ addio del fidanzato Angelo Madonia. Proprio della sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, Sonia ha parlato nel corso dell’ospitata a Belve, in onda su Rai 2 il prossimo martedì.

Incalzata da Francesca Fagnani, la Bruganelli non ha risparmiato aspre critiche allo show: “A Ballando con le Stelle hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io. Mi sono sentita usata per fare hype. Le polemiche hanno funzionato più di sempre” ha assicurato. La produttrice ha quindi sottolineato: “All’inizio ho creduto che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo, ma in realtà, quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 secondi, e invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto: sarà che come ballo interessi meno? Ed era effettivamente così”.

“A Ballando è tutto costruito”: le parole di Sonia Bruganelli

Le anticipazioni che trapelano sulla puntata di Belve proseguono con dichiarazioni ancora più forti. Quando Francesca Fagnani ha chiesto a Sonia Bruganelli se tutto quello che la riguardava nello show fosse stato costruito, lei ha risposto senza mezzi termini: “Certo, è ovvio. Quello che facevo era relativo, perché quello che interessava era creare hype intorno alle polemiche che infatti quest’anno hanno funzionato più di sempre”. “È stata un’esperienza bella?” le ha domandato ancora la giornalista. “Insomma” la secca risposta di Bruganelli, che nel corso dell’intervista ha parlato anche del suo rapporto con Angelo Madonia, dell’ex marito Paolo Bonolis e di tanti altri argomenti.

Le dichiarazioni di Sonia arrivano in risposta alle accuse di Selvaggia Lucarelli, che poco dopo la sua eliminazione aveva detto: “Io me ne accorgo quando si portano la lite da casa e non mi piace. Quando capisco che è una sceneggiatura già pronta, allora no. A me piace la cosa genuina. Sonia ha questa modalità, arriva e ha già deciso se quella è la puntata in cui vuole essere un po’ più mite, più mansueta, in cui non vuole rischiare troppo, oppure quella in cui dice ‘dai è calata un po’ di attenzione sul personaggio, devo essere un po’ più pungente, avere la risposta giusta”. Versioni agli antipodi ma non è che, come si suol dire, la verità stia nel mezzo?