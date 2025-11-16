Sonia Bruganelli piange a Domenica In: “Ho sbagliato a dire quella cosa su Bonolis”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Una lunga e toccante intervista quella che Sonia Bruganelli ha rilasciato a Mara Venier a Domenica In. Dove si è raccontata senza filtri, soprattutto dal punto di vista più umano. E non è riuscita a non commuoversi quando ha parlato dei suoi tre figli – Silvia, Davide e Adele – ai quali è molto legata. Tra una confessione e l’altra non è mancata una su Paolo Bonolis e in particolare sui tradimenti dell’opinionista tv.

Perché Sonia Bruganelli ha pianto a Domenica In

Sonia Bruganelli è stata ospite di Domenica In per presentare la sua autobiografia: ha spiegato di averla scritta per raccontare se stessa soprattutto ai figli. “Dopo tanto gossip su di me, dopo aver affrontato il divorzio da Paolo, avevo bisogno di far conoscere la realtà diversa da quella che conosce il pubblico”, ha precisato.

La reazione è stata positiva da parte dei suoi figli che hanno scoperto un nuovo modo di vedere la loro mamma. Il libro è dunque nato come strumento di verità, un modo per permettere ai figli di vedere la madre al di là delle narrazioni mediatiche, dei titoli di giornale, delle interpretazioni altrui.

La più colpita è stata Adele, la terzogenita, che ha divorato l’autobiografia in una sola notte. “Mi ha detto di sentirsi fortunata”, ha rivelato Sonia, che è stata però colpita da un gesto particolare: “Ha regalato il mio libro ad alcuni suoi amici, come volesse che quelli più vicini a lei conoscessero la realtà della mamma diversa da quella che vede il pubblico”.

Si è poi commossa guardando alcune foto di quando i suoi figli erano piccoli: “Vorrei rifare una sola cosa. Vorrei ricominciare dall’inizio il mio essere madre, vorrei avere un’opportunità diversa, partire normalmente. Credo che sarei una madre meravigliosa”.

La malattia di Silvia, la primogenita avuta da Paolo Bonolis, l’ha segnata nel profondo ma poi è riuscita a riprendersi, seppur a fatica.

“Ora lo so e lo sanno anche i miei figli, avevo paura che non lo sapessero. Forse la separazione da Paolo si è verificata anche perché avevo bisogno di essere in un certo modo. La nostra storia, nel corso degli anni, ci aveva portato ad essere molto diversi. Oggi, siamo un padre e una madre molto migliori”, ha assicurato.

Sonia Bruganelli e il tradimento a Paolo Bonolis

Si è parlato poi della lunga storia d’amore con Paolo Bonolis, durata ben trent’anni. Tre decenni di vita insieme. Passione e complicità ma anche scelte difficili, come quella raccontata nel libro: l’interruzione di gravidanza avvenuta agli albori della relazione, quando Sonia Bruganelli aveva 24 anni.

“Il nostro rapporto era troppo giovane per avere un bambino, anche se volevo essere mamma. Sapevo comunque che avrei costruito la mia famiglia con Paolo”, ha puntualizzato.

E a proposito di Paolo, la Bruganelli ha ammesso di essersi pentita di aver rivelato pubblicamente di aver tradito Bonolis durante gli anni del loro lungo matrimonio.

Anche perché poi è stata oggetto di critiche da parte del pubblico: “Forse ho fatto una cavolata a dirlo ma a Belve, parlando del nostro rapporto, mi è venuto naturale parlare di questa cosa che comunque avevamo superato”.

