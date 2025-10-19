Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Ad aprire la puntata di Verissimo di domenica 19 ottobre è stata Sonia Bruganelli, ospite ormai di casa nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex moglie di Paolo Bonolis è tornata a parlare della loro relazione e, in particolare, delle cause che ne hanno causato la fine. L’opinionista ha anche svelato i momenti più bui del proprio passato, dall’aborto poco più che ventenne ai disturbi alimentari.

Sonia Bruganelli, l’aborto mai raccontato

Sonia Bruganelli è un’appassionata lettrice e, da oggi, potrà definirsi anche scrittrice. Perché l’ex Miss opinionista arriva in libreria con un’autobiografia: Solo quello che rimane. Autobiografia di una lettrice. La storia della sua vita e dei momenti più difficili del suo passato. Alcuni brani sono stati svelati in anteprima nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Tra i temi affrontati da Bruganelli vi è quello dell’aborto, scelto quando, poco più che ventenne, rimase incinta di Paolo Bonolis. La loro relazione, all’epoca, era solo all’inizio e lei non si era sentita pronta ad affrontare la maternità. “Sapevo che Paolo non era pronto per un impegno del genere” ha raccontato nel corso della trasmissione, spiegando che, nonostante il sostegno dei propri genitori, scelse di interrompere la gravidanza per dedicarsi alla costruzione di quella storia da poco iniziata. “Il nostro amore non era così forte da poter fare un figlio”.

L’idea di avere un bambino, però, poco tempo dopo si trasformò in un’ossessione per Sonia: “Ho fatto una rincorsa per riprendermi quel bambino. Ad un certo punto ho pensato che, se Paolo non voleva un bambino non voleva me”. Infine, una nuova gravidanza è arrivata, è nata Silvia, affetta da gravi problematiche di salute. “Da lì è stato complicato, bello ed importante e ciò ci ha portato ad essere ancora legati. Ma come coppia le cose negli anni sono cambiate”.

La fine dell’amore con Paolo Bonolis

Pur ribadendo spesso di non voler essere conosciuta solo come ex moglie di, Sonia Bruganelli continua a parlare della relazione con il famosissimo Paolo Bonolis. A Verissimo torna a raccontare della fine del loro matrimonio. “Sono stata sincera tardi, forse dovevo esserlo prima, ma prima c’erano i ragazzi piccoli, pensavo che le cose sarebbero potuta andare meglio”.

“È stato un mio cambiamento, – ha spiegato – ero tanto stanca di questa corazza che mi ero messa da sola. Ad un certo punto non ce l’ho fatta più: ho sacrificato il matrimonio. Paolo non sempre capiva cosa cercassi, cosa volessi. Non ero più me stessa. Io sono andata in analisi, per lui è qualcosa senza senso, così non ci siamo ritrovati più sugli obiettivi e sui progetti. Ora siamo entrambi più presenti come genitori, è giusto”.

Gli anni neri dell’anoressia

Nel suo nuovo libro, Sonia Bruganelli affronta anche il tema dei disturbi alimentari. Di anoressia ha iniziato a soffrire alla soglia dei 40 anni, dopo la terza gravidanza: “Mi sembrava impossibile, non ero una ragazzina. Non ero giovane e fragile, insicura, ero una donna sposata madre di tre figli”.

Eppure, è stato facile entrare in un vortice che l’ha portata a perdere così tanto peso da spaventare il suo bambino. “Mamma così muori” gli ha detto Davide. Parole durissime, “mi sono sentita una pessima madre”, ma che le hanno dato la forza di salvarsi. Grazie anche al padre, che le è sempre stato vicino, giorno dopo giorno, fino a quando il peggio, finalmente, è passato.