Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme dopo le accuse di Presta. Con loro anche Angelo Madonia

IPA Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Le rivelazioni di Lucio Presta non sembrano aver scalfito il rapporto fra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due, nonostante la rottura, sono infatti rimasti in ottimi rapporti. Così tanto che di recente sono apparsi insieme, con loro anche Angelo Madonia, nuovo compagno della Bruganelli.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo insieme

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati avvistati sugli spalti di un torneo di calcio a 7, la Kings League, in cui gioca il figlio dell’ex coppia, Davide. Il conduttore e l’opinionista sono apparsi in piena sintonia e tranquilli, pronti a sostenere il loro secondogenito.

Con loro anche Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le Stelle e nuovo fidanzato di Sonia Bruganelli. “Sono orgoglioso di te”, ha scritto Madonia proprio a Davide subito dopo la partita. A svelare la presenza di Bonolis è stato invece Fedez che ha postato alcuni scatti su Instagram.

Le accuse di Lucio Presta

Sembra dunque che le rivelazioni di Lucio Presta non siano riuscite a mettere il crisi il legame fra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La loro storia d’amore è durata ben 25 anni, segnata da un matrimonio, dalla nascita di tre figli – Silvia, Davide e Adele – e da una collaborazione sul lavoro.

Nel 2023 l’addio, con un divorzio arrivato per via della consapevolezza di un rapporto ormai cambiato. Nonostante ciò Sonia e Paolo non hanno mai smesso di frequentarsi e di essere legati da un affetto profondo. Qualche settimana fa avevano fatto discutere le rivelazioni di Lucio Presta, ex manager di Bonolis, che in un libro aveva raccontato di aver smesso di frequentare il conduttore e di lavorare con lui per colpa di Sonia Bruganelli.

Una storia iniziata nel 2024 quando Presta avrebbe provato a riportare Bonolis in Rai, contro il parere di Sonia. A quel punto, sempre secondo il racconto del manager, la Bruganelli avrebbe detto all’ex marito di aver avuto un flirt con Presta per allontanarli. Il confronto fra i due sarebbe stato immediato e avrebbe portato ad una rottura e alla fine della loro amicizia.

“Capisco al volo che sta succedendo qualcosa – scrive Lucio Presta nel suo libro intitolato L’uragano – Soli, fulmini e saette -. Il giorno dopo viene in ufficio e mi dice: “Non riesco a togliermi questo tarlo dalla testa. Mi sta consumando, non riuscivo nemmeno a guardarti in faccia. Devo staccarmi da te, da tutti, perché altrimenti impazzisco”. Gli dico: “L’unica persona da cui dovresti staccarti è lei. Pur di tagliare la testa a me, pur di riuscire in quest’impresa che tu dicevi impossibile, ha usato la cosa più bieca, più volgare che esista. Ha preferito fare la parte della traditrice ai tuoi occhi pur di ammazzare me. È come se uno si accusasse di un delitto pur di far finire in galera il palo””.

Le accuse sono state rispedite al mittente da Sonia Bruganelli che ha negato quanto dichiarato da Presta. Silenzio invece da parte di Paolo Bonolis che ha scelto di rimanere accanto all’ex moglie, costruendo un ottimo rapporto anche con Angelo Madonia, ormai da tempo al suo fianco.