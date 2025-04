Angelo Madonia su Ballando con le Stelle: “Presa di mira la mia vita privata”

Fonte: IPA Angelo Madonia

Ospite da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio nella puntata di stasera 19 aprile, Angelo Madonia ha commentato nuovamente la vicenda che lo ha visto “protagonista”, a suo discapito, a Ballando con le Stelle. La puntata va in onda in seconda serata su Rai1: Madonia ha svelato qualche retroscena su quanto accaduto nel corso del dancing show condotto da Milly Carlucci e, in particolare, ha fatto riferimento alla sua storia con Sonia Bruganelli, a cui è stato dato più spazio rispetto al suo lavoro da professionista della danza al fianco di Federica Pellegrini.

Angelo Madonia parla di Ballando con le Stelle a Ciao Maschio

Più volte Angelo Madonia ha parlato della sua uscita da Ballando con le Stelle: l’edizione del 2024, in cui è stato maestro di ballo di Federica Pellegrini, è stata l’ultima per lui. Ballando è un discorso chiuso, e lo ha ribadito ancora una volta a Ciao Maschio, nella puntata condotta da Nunzia De Girolamo che va in onda stasera in seconda serata su Rai1. Del resto, alla fine, invece che il suo lavoro, si è discusso della sua relazione con Sonia Bruganelli. Una vicenda che non è affatto piaciuta a Madonia.

“A Ballando con le Stelle, dopo nove settimane di pieno lavoro e di pieni voti, veniva preso in esame e di mira solo un argomento che riguardava la mia vita privata. E da professionista, in quanto chiamato per fare quel ruolo lì nel programma, era giusto invece mettere in primo piano il talent e il lavoro che stavo facendo per questo talent”.

La sua volontà, dunque, è di tracciare un confine netto tra quello che è il suo privato e il suo lavoro. “È vero che abbiamo un ruolo anche nel nostro lavoro che poi si riflette nella società e siamo un po’ soggetti, siamo un po’ vittime facilmente. Tutto questo fa parte del gioco, passami il termine. Però poi quando si lavora, penso che è giusto dare il giusto valore al lavoro che svolge un professionista”.

Non ha intenzione di tornare a Ballando con le Stelle

Per Angelo Madonia si è chiuso un cerchio; quindi, no, non tornerebbe sui suoi passi su Ballando con le Stelle. Anche questo è un ragionamento che ha già fatto più volte durante le interviste. “Io ho già detto diverse volte che, al di là di com’è andata quest’anno, che oggettivamente è stata una sorpresa per tutti, ho già compiuto i miei primi 40 anni, quindi il primo cerchio importante, anche da ballerino, l’ho concluso. Infatti quest’anno, a prescindere da tutto, mi sarei già spostato su altre direzioni, sempre nell’industria della danza, però comunque poi devi cambiare perché si cresce anche per quello”. Al momento si sta anche occupando di un podcast, ovvero Passi di vita. Incentrato dunque sulla danza, oggi Madonia desidera lasciarsi tutto alle spalle e iniziare un nuovo ed emozionante capitolo della sua vita. Al suo fianco c’è Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, con cui la storia va a gonfie vele: sono stati anche sorpresi alla Milano Design Week insieme, mano nella mano.