Fabio Volo, matrimonio finito con Johanna Maggy: lei lascia tutto e va alle Baleari

Chi è Johanna Maggy, la compagna di Fabio Volo

Dopo mesi di silenzi, il sospetto che Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy si siano lasciati pare essere diventata una concreta (e triste) realtà. Ad aver avuto certezza della separazione dei due è stata la redazione del magazine Chi, diretta da Alfonso Signorini.

Stando a quanto rivelato dal settimanale, Johanna Maggy Hauksdottir avrebbe fatto i bagagli e avrebbe deciso di trasferirsi alla Baleari, lasciandosi alle spalle la storia d’amore con l’ex marito. Attenzione però: stando ai beninformati, infatti, la decisione di chiudere la storia non sarebbe stata di Johanna.

Al contrario, la separazione sarebbe avvenuta di comune accordo. I due stavano insieme dal 2011 e avevano una relazione solidissima, fatta di viaggi, gioie e condivisioni che sembravano non dover mai avere fine. La loro storia è iniziata per caso: si erano incontrati per la prima volta in un bar di New York e lei non aveva idea di chi lui fosse.

Fabio le fece una corte serrata perché la bella Johanna non si interessò immediatamente a lui. Tuttavia, con il passare del tempo, se ne innamorò perdutamente. La loro unione ha portato alla nascita di due bambini, Gabriele e Sebastian. E, si dice, che sia anche per loro che Fabio e Johanna abbiano deciso di continuare a sentirsi e a incontrarsi a cadenza regolare.

Sì, perché di certo qualcosa si è rotto: le voci della crisi tra i due, in realtà, vanno avanti da diverso tempo. Già a dicembre diversi indizi su Instagram lasciavano intendere che non ci fosse più l’armonia di prima. In un post che diceva tutto e niente, la Maggy scriveva:

Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati.

Inoltre, Volo e la Maggy non si fotografavano più insieme e non comparivano accanto neanche nelle stories. E, come vi abbiamo raccontato su L’Amica Speciale, a giugno Chi aveva individuato una nuova fiamma della Maggy. Adesso pare che le cose siano davvero finite: Johanna è in partenza, mentre Fabio rimarrà in Italia a occuparsi del suo lavoro.

Un finale triste per una coppia bellissima: a prescindere da chi abbia colpa (se di colpa si può parlare) resta tanta amarezza per la conclusione di una storia che sembrava davvero destinata a durare per sempre.