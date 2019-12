Fabio Volo in crisi con la moglie Johanna Maggy: gli indizi su Instagram

editato in: da

Fabio Volo è in crisi con la moglie Johanna Maggy Hauksdottir? A scatenare i gossip una frase pubblicata nelle Stories di Instagram dall’insegnante di yoga. Lo scrittore e l’ex ballerina formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti diversi anni fa a New York quando Volo era impegnato nelle riprese del film Il giorno in più.

Un incontro fortuito al bar, grazie ad amici in comune, e un colpo di fulmine che ha cambiato per sempre la vita di entrambi. Poi il trasferimento a Milano e una famiglia per Johanna Maggy e Fabio Volo che oggi hanno due figli: Sebastian e Gabriel. Non solo: i due hanno anche realizzato insieme la serie Untraditional.

Una coppia perfetta, ammirata e invidiata da tutti che in queste ore è finita al centro del gossip. Tutto è iniziato quando Johanna Maggy ha postato nelle Stories una frase. “Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo – ha scritto -. I veri uomini non possono essere rubati”.

In tanti sono convinti che si tratti di un riferimento a una presunta crisi con Fabio Volo. Ad alimentare i pettegolezzi una foto postata su Instagram da Johanna Maggy in cui l’insegnante di yoga appare solamente con i bambini. Anche nelle Stories, lo scrittore non compare, ma vediamo solamente la moglie che ride e si diverte in occasione delle feste.

Poco dopo, in un altro post su Instagram, Johanna Maggy ha lasciato intendere una svolta in arrivo per il 2020, parlando di cambiamenti e di nuove persone. “Vivere nuove avventure – ha scritto poco dopo -, connettermi con brave persone, imparare cose positive e crescere forte”.

“Quando ho conosciuto Johanna ho sentito che o salivo su quel treno o non ne sarebbe passato un altro così – aveva svelato qualche tempo fa Fabio a Vanity Fair -. E ho avuto paura: sul mio essere single avevo costruito una carriera, e un’identità. E la voce di chi sei sempre stato ti chiama forte. Però poi ho preso coraggio, e anche il treno. Quando abbiamo scoperto che aspettavamo un figlio, ho sentito che la porta dietro di me si chiudeva: da lì non si poteva più tornare indietro”.