Amici 25, è amore fra Gard e Caterina: gli indizi che confermano la storia

Fra Gard e Caterina, concorrenti di Amici 25, sarebbe nato l'amore: gli indizi e cosa sappiamo

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IPA Maria De Filippi

Ad Amici 25 sarebbe nata una nuova coppia. Si tratterebbe di Gard e Caterina, artisti della scuola di Maria De Filippi che fuori dagli studi televisivi avrebbero iniziato una storia d’amore.

L’amore fra Gard e Caterina dopo Amici 25

Gard e Caterina Lumina sono stati due fra gli allievi più amati di Amici 25. Lui cantante nella squadra di Anna Pettinelli, lei talento scelto da Rudy Zerbi, hanno abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi a poche puntate dalla finale.

I due cantanti erano riusciti ad accedere al Serale, ma erano stati eliminati nella quarta e nella settima puntata. Caterina aveva superato il ballottaggio finale, vincendo la sfida contro vari concorrenti e svelando un grande talento ai giudici. Mentre Gard aveva perso lo scontro con Riccardo Stimoli, scatenando accese polemiche da parte di alcuni fan del programma che consideravano ingiusta la sua eliminazione.

Se durante l’avventura ad Amici 25 i due cantanti erano apparsi molto vicini, una volta usciti dallo show si sarebbero avvicinati ancora di più. Così tanto che sarebbe nato un sentimento.

La conferma è arrivata dal settimanale Chi, ma già qualche giorno fa i fan di Amici 25 avevano intuito che fosse accaduto qualcosa. Fra gli indizi un video postato dalla ballerina Kiara Fina in cui apparivano proprio Gard e Caterina intenti a guardare qualcosa sul telefono. Nella clip i due alzavano lo sguardo non appena la videocamera li raggiungeva, apparendo visibilmente imbarazzati. “Qui ho interrotto qualcosa…”, esclamava Kiara a quel punto.

La love story in queste ore è stata confermata da Chi. “Nella scuola di Amici il loro feeling non era sfuggito ai telespettatori – si legge -. I due concorrenti Cate Lumina e Gard si sono rivisti fuori dal programma e hanno dato vita a una frequentazione. Non solo un flirt, anche una collaborazione artistica: i due cantanti duetteranno nel nuovo di disco di Lumina che si chiamerà Catalina”.

Le parole di Gard

Dopo l’eliminazione da Amici 25, Gard aveva commentato il suo percorso nello show ai microfoni di Witty Tv. “Pensavo di uscire il primo mese. Arrivo da una realtà particolare, quindi essere arrivato fin qui è tanto. Sono orgoglioso, e lo dico per la prima volta”.

“Sono contento! Per quanto sia uscito, sono emozionato – aveva detto -. Non vedo l’ora di farvi sentire i miei pezzi, lì arriva il bello. Questo è solo un punto di partenza. Non ho mai mollato, anche quando i guanti erano difficilissimi. Sono fiero perché sono rimasto sempre me stesso, senza cambiarmi. Non avrei mai pensato di piangere di felicità. Non ho rimpianti, ho dato tutto”.

Pensando al futuro aveva poi aggiunto: “Voglio prendere un po’ d’aria, tornare al mare, fare una passeggiata e poi andare in studio. Questo è solo l’inizio, continuate a seguire il mio progetto”.

E secondo alcune indiscrezioni nei suoi progetti futuri ci sarebbe proprio una collaborazione musicale con Caterina. Per ora i due non hanno ancora confermato la storia d’amore, ma a tanti non era sfuggito un certo imbarazzo da parte del cantante quando, durante un’intervista rilasciata a Verissimo, Silvia Toffanin gli aveva rivolto una domanda sull’amore.