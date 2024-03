Un lungo capitolo conclusivo sul quale non è stata messa ancora la parola fine: la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è tutt’altro che definita e – anche se la fine del matrimonio appare ormai certa – i due ex coniugi non perdono occasione per punzecchiarsi a suon di dispetti. Avrebbero addirittura litigato durante la festa di compleanno organizzata per la figlia Vittoria, che ha compiuto 3 anni il 23 marzo, evidentemente ancora incapaci di avere un rapporto civile. Troppo presto per la serenità, probabilmente, visto che la rottura del matrimonio è una ferita ancora aperta per entrambi. Lei, intanto, ha lasciato l’Italia con i bambini per partire alla volta di Dubai per le vacanze pasquali, mentre l’artista di Rozzano avrebbe trovato una casa per lui e per i suoi figli.

Dov’è diretta Chiara Ferragni, via dall’Italia con Leone e Vittoria

Coi bagagli alla mano e una gran voglia di ricominciare, Chiara Ferragni ha deciso di lasciare l’Italia con i suoi figli per le prossime vacanze di Pasqua, diretta verso una meta che i suoi figli conoscono molto bene: Dubai. Un modo per riposarsi ma anche per allontanare Leone e Vittoria dal clamore mediatico che si è sollevato dopo che la separazione è diventata di dominio pubblico e ha messo a rischio la loro serenità, che per entrambi i genitori viene comunque prima di ogni altra cosa.

Li vediamo sereni in aeroporto, pronti al lungo viaggio che hanno già affrontato in passato, mentre di Fedez non si scorge neanche l’ombra. Lui è infatti impegnato nella ricerca di una nuova casa dove stabilirsi con i bambini e che avrebbe già trovato. È quindi pronto a lasciare l’appartamento che aveva affittato in via temporanea quando ha scelto di lasciare il grande attico di City Life dove viveva con sua moglie e i bambini e non ha perso occasione per scoccare l’ennesima frecciatina proprio in direzione della sua ex. “Cabina armadio di design fatta su misura”, ha scritto a corredo di una foto in cui compare una sedia ricolma di vestiti. E non è difficile intendere a cosa si riferisse.

Diffida per l’intervista a Belve

Le battute di Fedez non sono che un innocuo contorno di una situazione che si sta facendo sempre più complicata. L’artista è infatti uno degli ospiti della nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani, in cui sarebbe pronto a raccontare la sua verità. Chiara Ferragni l’avrebbe però già diffidato dal parlare della separazione, come del resto ha fatto lui per le immagini a volto scoperto dei due figli che ora appaiono solo di spalle.

La serenità è quindi davvero lontana, ma dopotutto – quando si parla dei Ferragnez – non ci si può aspettare diversamente. La loro storia d’amore è stata spesso attraversata da momenti difficili, e non solo per la malattia che lui ha superato ma anche per i loro caratteri estremamente diversi. Tutto pare essere precipitato dopo il Festival di Sanremo che l’imprenditrice digitale ha condotto con Amadeus per due serate e in cui lui le ha più volte sottratto la scena: da allora, niente è stato più come prima.