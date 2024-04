Chiara Ferragni si è presa una pausa da Instagram per riordinare le idee in vista del primo interrogatorio in Procura

Chiara Ferragni non è più la stessa. Non da quando è stata travolta dallo scandalo per il caso del pandoro griffato, spacciato per campagna di beneficenza, e dal principio di separazione dal marito Fedez. L’imprenditrice digitale, dopo mesi di strategia comunicativa completamente mutata nella forma e nella sostanza, ha deciso di prendersi una lunga pausa dai social per riordinare le idee in vista dell’imminente interrogatorio in Procura, in cui è chiamata a rispondere dei suoi capi d’imputazione, e per riappropriarsi di quel brandello di vita che in questo periodo è stato sballottato da un problema all’altro.

Perché Chiara Ferragni ha lasciato i social

Sono giorni che Chiara Ferragni non si fa sentire sui social, almeno da quando è stata in vacanza a Dubai con i suoi figli, Leone e Vittoria. Ora che i bambini sono volati a Miami con papà Fedez, per lei è arrivato il momento della riflessione e per dedicarsi a se stessa, con intense sedute di analisi e la voglia di staccare da quel mondo in cui lei stessa, per certi versi, ci ha insegnato a muoverci. Pare infatti che non stia per niente bene e che stia affrontando questo periodo con grande difficoltà: ai problemi seguiti alla multa comminata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta si sono infatti uniti quelli coniugali.

In questo scenario così drammatico per lei si inserisce comunque una grande novità. Sembra infatti che stia pensando di investire su un immobile sul lago di Garda. A suggerirlo sono stati i recenti giorni che l’imprenditrice ha trascorso in quel di Salò – insieme a un gruppo di amiche – e che non hanno trovato testimonianza sui suoi profili, rimasti immacolati come nei giorni appena trascorsi. A suggerirlo sono solamente una serie di indiscrezioni e il tempo che sta trascorrendo da sola, lontana dai figli che si trovano dall’altra parte del mondo col papà.

L’intervista di Fedez a Belve

Da non trascurare, poi, l’imminente calata del rapper di Rozzano in televisione. Fedez è infatti atteso a Belve, davanti a Francesca Fagnani, per la prima serata del 9 aprile. L’artista sarebbe pronto a raccontare la sua verità, senza diffide a differenza di quanto era trapelato in precedenza, e sembra che proprio qui abbia negato di aver mai tradito sua moglie con un’altra donna.

In lacrime per i due figli, poi, avrebbe rivelato di più di quanto non sia stato già detto, a differenza di sua moglie che – ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa – era stata più cauta che vaga nel parlare della separazione che per il momento è solo fisica e non ancora legale. Lui ha lasciato il grande attico di City Life in cui si erano appena trasferiti, scegliendo una nuova casa per sé e per i suoi figli, mentre la cagnolina Paloma è scomparsa dai radar ed è finita tra le braccia di Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni.

Insomma, le ragioni della momentanea sparizione dai social potrebbero essere molteplici. Di certo, Chiara Ferragni ha deciso di prendersi una pausa da tutto per alleggerire il carico che, di sicuro, è ancora molto pesante.