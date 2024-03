Chiara Ferragni in vacanza a Dubai con la famiglia ha sfoggiato dei look che possono ispirare tutte le donne

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Ormai da qualche settimana, Chiara Ferragni ha ufficializzato il momento di profonda crisi che sta vivendo con il marito Fedez. I due, in questo periodo complicato, hanno cominciato a vivere separati e il rapper ha già trovato un nuovo appartamento a Milano. Una situazione non facile, che è acuita, ulteriormente, dai guai lavorativi e giudiziari che l’imprenditrice digitale sta vivendo già da un po’ di tempo.

Per rilassarsi lontana da tutti, Chiara Ferragni è volata a Dubai e, in questo luogo di vacanza, l’imprenditrice ha sfoggiato dei look estivi, che anticipano le tendenze della prossima bella stagione.

Chiara Ferragni, le tendenze per il beachwear 2024

Chiara Ferragni sta staccando un po’ la spina dai problemi sentimentali e lavorativi che sta vivendo da dicembre scorso. L’influencer, infatti, ha dovuto prima affrontare lo scandalo Pandoro che l’ha travolta, e, in seguito, la separazione, almeno momentanea, da Fedez. Dopo aver festeggiato entrambi i compleanni dei figli da genitori separati e dopo i rumors sulle loro tensioni, Chiara Ferragni ha deciso di volare via dall’Italia e da alcuni giorni si trova in vacanza a Dubai insieme ai figli Leone e Vittoria Lucia Ferragni, la sorella Valentina e il fidanzato di lei.

Fonte: IPA

In questi giorni di relax, l’imprenditrice digitale ha indossato dei look sorprendenti, che saranno d’ispirazione per la prossima stagione estiva. Per quanto riguarda il beachwear, in particolare, Chiara Ferragni, ha lanciato due nuovi trend. L’influencer ha indossato, infatti, dapprima un bikini con stampa denim, del suo personale brand, con top a triangolo e slip senza laccetti sui fianchi.

Fonte: IPA

In seguito, Chiara Ferragni ha lanciato una nuova moda. scegliendo per la sua giornata in piscina un coordinato rosa, che mette insieme top e pareo. Se normalmente siamo abituati ad abbinare il costume con il copricostume, in questo caso l’influencer ha voluto cambiare le regole. Oltre al pareo, sopra il bikini, i look di Chiara Ferragni propongono una semplice mini gonna di jeans.

Chiara Ferragni, tra fiori e jeans

Chiara Ferragni continua a passare dei giorni all’insegna della famiglia e del divertimento a Dubai. Per le sue vacanze spensierate, l’imprenditrice digitale ha scelto dei look ben studiati. Il tessuto jeans è stato indossato dall’influencer in diverse occasioni, dalla minigonna semplice da mettere sopra il bikini, ai pantaloni per la notte nel deserto.

Per quest’escursione unica, infatti, Chiara Ferragni ha scelto di coordinare un paio di jeans ricamato da singoli punti di luce e una semplice canotta bianca con gli stessi dettagli lucenti. Un outfit semplice ma elegante che qualsiasi donna può copiare.

Fonte: IPA

Per portare i suoi bambini in un parco di divertimenti, l’influencer ha scelto, invece, un mini dress con stampa floreale su base bianca. Il vestito presentava uno scollo morbido sul davanti ed è stato creato dal suo brand di moda. Il capo d’abbigliamento è commercializzato anche in versione mini per le bambine. Un look fresco e leggero per le caldissime notti estive. Al vestito, Chiara Ferragni ha abbinato una tracolla rosa e degli stivali neri, alti quasi fino al ginocchio.