Diletta Leotta e Valentina Ferragni, il diverso modo di interpretare il strawberry look, must di stagione

Fonte: IPA Diletta Leotta e Valentina Ferragni

Con l’arrivo della primavera, le vip nostrane e non hanno deciso di colorare i loro look con toni pastello e dettagli divertenti. Gli outfit delle star della televisione e dei social possono essere d’ispirazione per tutte le donne, che amano sentirsi belle e fresche in una delle stagioni più apprezzate dell’anno. Per rappresentare la rinascita e le sfumature primaverili, spesso, le donne dello spettacolo scelgono del capi d’abbigliamento con stampe floreali. Ma anche il strawberry look, uno tra i trend attuali della moda, è un modo divertente di salutare l’arrivo dei mesi più miti.

Diletta Leotta e Valentina Ferragni, di recente, hanno sfoggiato questo tipo di outfit, declinandolo in due diverse modalità. La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto un maglioncino in questo stile, mentre la sorella di Chiara Ferragni ha optato per un total look, decorato da fragole.

Diletta Leotta, pullover strawberry e un dettaglio seducente

Le vip nostrane riescono a ispirare con i loro look l’abbigliamento di tutte le donne che le seguono sui social o in televisione. Diletta Leotta, tra tutte, riesce sempre a selezionare degli outfit facili da replicare, come quando, di recente, ha sfoggiato dei jeans decorati per una gita fuori porta con la sua piccola Aria.

Adesso la presentatrice televisiva ha indossato un look tipico della stagione primaverile. Diletta Leotta, infatti, ha scelto d’indossare per la sua giornata lavorativa in radio un pullover con la pancia scoperta rosa acceso. Il capo d’abbigliamento era completamente decorato da fragole rosse. Un perfetto strawberry look, quindi, che è perfettamente adatto a rappresentare la stagione primaverile. Lo spunto di stile, dato da Diletta Leotta, è facilmente replicabile da ogni donna anche perché ha un costo piuttosto contenuto. Il pullover, infatti, è acquistabile da Benetton per circa settanta euro.

La presentatrice tv ha abbinato al maglione decorato da fragole un jeans a vita bassa da cui usciva una porzione del suo abbigliamento intimo, un dettaglio davvero seducente. Diletta Leotta ha indossato anche degli stivali, una borsa e un cappotto in una tonalità di rosa più scuro.

Valentina Ferragni, il mini dress decorato da fragole

Lo strawberry look è un must della stagione primaverile. Infatti in questo periodo dell’anno, spesso, i capi d’abbigliamento si coprono di simpatiche fragole che colorano l’outfit e trasmettono allegria. Oltre a Diletta Leotta, anche Valentina Ferragni ha ceduto al fascino di questo trend di stagione, indossando un mini abito completamente ricoperto dall’amato frutto.

La sorella di Chiara Ferragni ha scelto un vestito corto bianco in seta, completamente decorato da fragole rosse, rosa e fucsia e arricchito anche da pois neri. Il vestito è stato creato da Alessandra Rich e presenta uno scollo quadrato, chiuso da diversi bottoni. La gonna dell’abito è leggermente ampia e sui fianchi si trovano delle rouches decorative. Anche un cuore è applicato nella parte anteriore del vestito, come ulteriore elemento decorativo.

Valentina Ferragni ha abbinato il vestito primaverile a un accessorio sorprendente. L’influencer, infatti, ha indossato un cappello da cowboy completamente rosa, a richiamare il colore delle fragole, stampate su tutto l’abito.