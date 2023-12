Diletta Leotta ha scelto un outfit comodo e brillante per la sua ultima apparizione televisiva. Il look è d'ispirazione per tutte

Fonte: IPA Morbido, in pelle o bon ton: il cappotto è il migliore alleato delle vip

Diletta Leotta non smette mai di stupire i suoi ammiratori con dei look perfetti, che possono essere d’ispirazione per ogni donna. La conduttrice televisiva, infatti, riesce a selezionare dei capi sempre eleganti, ma che riescono, in ogni caso, a colpire l’attenzione di chi la guarda. Oltre alla sua bellezza, quindi, Diletta Leotta è molto apprezzata, nel corso delle sue apparizioni televisive direttamente dai campi di calcio, anche per i suoi outfit, sempre caldi, affascinanti e comodi. Anche di recente la conduttrice televisiva ha sfoggiato un completo giacca e pantalone davvero pratico, ma allo stesso tempo adatto per qualsiasi occasione, anche le più formali.

Diletta Leotta: il tailleur brillante sui campi di calcio

Diletta Leotta è certamente una delle conduttrici di programmi sportivi più amate del momento. La presentatrice televisiva è ammirata per la sua grande bravura, ma anche per la bellezza impareggiabile. Fisico da urlo e viso perfetto, il fascino di Diletta Leotta è colorato, sempre, da un’allure elegante, che va a braccetto con gli outfit chic che la bella conduttrice tv seleziona per i suoi appuntamenti lavorativi e non. Di recente, Diletta Leotta ha ispirato tutte le sue followers con due diversi outfit perfetti per il periodo invernale. La presentatrice televisiva, infatti, ha postato degli scatti con un elegantissimo completo à la garçonne di colore grigio, adatto anche per essere indossato durante le feste natalizie.

Anche un altro outfit, scelto per i suoi impegni televisivi recenti dalla conduttrice tv, è d’ispirazione per ogni donna. Per chi vuole brillare, infatti, durante il periodo natalizio, Diletta Leotta ha selezionato una giacca glamour, completamene brillante. Il capo spalla, anche questo di colorazione grigio, è perfetto per impreziosire e rendere glamour ogni look.

Dai campi da gioco dell’ultima domenica sportiva, però, la conduttrice televisiva ha lanciato un nuovo look “salva feste”, sempre di una sfumatura di grigio. Diletta Leotta, infatti, ha scelto per la sua ultima giornata lavorativa un altro completo pantalone e giacca comodo e caldo, ricoperto di glitter luminosi.

I dettagli dell’outfit di Diletta Leotta

Diletta Leotta sta vivendo un periodo meraviglioso della sua vita. La conduttrice televisiva, infatti, è diventata mamma ad agosto, precisamente nel giorno del suo compleanno. La neo mamma e la piccolina hanno festeggiato, quindi, la doppia ricorrenza solo un mese dopo con parenti e amici del volto noto dello sport italiano. Da quando è diventata mamma, la presentatrice tv si diverte anche a scegliere dei look sorprendenti per la piccola Aria. Lei che è già una regina di stile per i suoi outfit sempre perfetti.

Di recente, Diletta Leotta ha nuovamente fatto centro con un completo pantalone e giacca grigio, ricoperto di lustrini. La parte superiore del tailleur scendeva fino a fasciare i fianchi della conduttrice televisiva ed era stretto in vita da un cinturone in tinta. Le spalle erano sottolineate da delle linee squadrate. Il pantalone scendeva largo con un taglio a zampa di elefante e il tutto era abbinato a un semplice dolce vita in tinta. Sul completo, Diletta Leotta ha abbinato un cappotto lungo grigio che era tagliato a frange nella parte finale.