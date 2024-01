Diletta Leotta cambia look, il taglio perfetto per l’inverno

Fonte: Getty Images Diletta Leotta

Diletta Leotta è una delle giovani conduttrici televisive italiane più apprezzate degli ultimi anni. La showgirl siciliana, infatti, è riuscita a ritagliarsi un posto nel cuore dei telespettatori del bel paese grazie alla sua professionalità sui campi da calcio, ma anche alla sua bellezza mozzafiato. Diletta Leotta, infatti, riesce sempre ad affascinare i suoi ammiratori con i suoi outfit studiati e seducenti, ma anche l’hairstyle della presentatrice è sempre impeccabile.

Diletta Leotta sfoggiava da qualche tempo una folta chioma bionda di media lunghezza, ma, adesso, la conduttrice televisiva ha deciso di darci un taglio. La presentatrice sportiva ha deciso di cambiare look ai suoi capelli, optando per un taglio adatto alla stagione invernale.

Diletta Leotta, il long bob che le incornicia il viso

Diletta Leotta è una neo mamma felice, che non perde occasione per raccontare la sua gioia per l’arrivo della sua piccola a tutti i suoi sostenitori. La conduttrice televisiva, infatti, ha dato alla luce la piccola Aria lo scorso 16 agosto, il giorno del suo stesso compleanno. Per lei e la piccola, la showgirl sceglie degli outfit molto curati e, a volte, anche coordinati, come in caso della prima festa di Natale della neonata. Diletta Leotta, infatti, è sempre stata molto attenta al look e, di recente, la presentatrice sportiva ha deciso di rinnovare anche la sua chioma.

Come da lei stesso raccontato sul suo account Instagram ufficiale, Diletta Leotta ha deciso di cambiare la sua chioma, rinnovando sia il taglio che la tinta dei suoi capelli. Infatti la conduttrice televisiva ha condiviso in un post uno scatto con una eloquente didascalia: “Nuovo anno, nuovo look”. Nella foto social la conduttrice sfoggia un nuovo taglio di capelli. Diletta Leotta, infatti, ha accorciato la sua chioma optando per un long bob, che le incornicia il volto e si adagia sulle spalle della conduttrice televisiva.

bob pari, con la riga in mezzo, infatti, è tra i Il taglio di capelli scelto dalla conduttrice è di grande tendenza. Il, con la riga in mezzo, infatti, è tra i tagli di moda nella stagione invernale attuale, ma Diletta Leotta ha scelto la lunghezza adatta anche alle temperature di stagione. Il taglio lungo, infatti, protegge dal freddo invernale senza perdere punti a livello di stile.

Diletta Leotta, i commenti dei fan sul nuovo look

Diverse sono le star che tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 hanno deciso di cambiare la loro chioma. L’attrice Kasia Smutniak ha accorciato di molto la lunghezza della sua chioma dimostrando di saper osare. Belen Rodriguez, invece, ha deciso d’illuminare i suoi capelli con delle nuove sfumature dorate.

Il taglio di capelli di Diletta Leotta è stato accompagnato da un leggero cambio di tinta che è stato molto apprezzato dai suoi ammiratori: “Bellissima, stai benissimo. Ti sta molto meglio questo biondo cenere, più scuro, perché è il tuo colore naturale, risalta tanto gli occhi e ringiovanisce. Non schiarirli più troppo, il biondo troppo chiaro ti invecchia, così stai d’incanto Diletta” e “Meglio più scura”. Ma anche la lunghezza scelta e la piega mossa sono state promesse a pieni voti: “Sei stupenda” e “Stai benissimo”.