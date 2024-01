Quanto successo a Chiara Ferragni potrebbe avere ripercussioni anche sulla sua famiglia? Al momento sembrerebbe di no. Ma andiamo per punti: nella giornata dell’11 gennaio, un’indiscrezione, condivisa da Gabriele Parpiglia, ha acceso le luci dei riflettori anche sulla sorella Francesca. Il motivo? Avrebbe perso il lavoro. Ma le cose non starebbero proprio così, e si è reso necessario l’intervento della diretta interessata.

“Francesca Ferragni sospesa e licenziata”

Ai microfoni di RTL 102.5, Gabriele Parpiglia ha annunciato: “Lavorava in uno studio e succede che il titolare, c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al Pandoro Gate si riverbera inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro”.

Da settimane, in realtà, i social della famiglia Ferragni sono presi di mira dai cosiddetti hater, coloro che, per un motivo o per un altro, commentano in modo negativo, aspro. Dopo il Pandoro Gate e la conferma che Chiara Ferragni (insieme ad Alessandra Balocco) è indagata per truffa aggravata, i commenti si sono moltiplicati. I follower scendono, ma non le interazioni.

E questo tocca, almeno in parte, anche gli altri componenti della famiglia. Ma gli strascichi si fermerebbero qui, poiché sotto il post Instagram di RTL 102.5 è intervenuto Dottor Luca Macaluso, chiarendo la vicenda. “Ragazzi, ma cosa state dicendo, Francesca Ferragni è una delle dottoresse più brave e professionali che io abbia nel mio staff. E non la manderei via nemmeno sotto tortura. Ritengo questa una situazione che esula da ogni tipo di coinvolgimento. Vi accorgerete che è piena di pazienti che la amano da qui fino all’estate. (…) Aggiungo e sottolineo che non ho mai avuto nessun problema con la Dottoressa Ferragni, anzi, ho un rapporto di lavoro e di amicizia molto bello”.

La replica di Francesca Ferragni

“A dispetto di quanto detto in altre sedi, la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente”. Nonostante il silenzio social, nonostante il basso profilo – che, nel bene o nel male, tutti hanno dovuto seguire per non alimentare la vicenda – Francesca Ferragni ha scelto di rompere il silenzio. Sul suo profilo, da giorni, ci sono diverse foto della vacanza alle Maldive. Sarebbe in viaggio di nozze, dunque: una vacanza regalata dagli amici di sempre dopo le nozze meravigliose con Riccardo Nicoletti.

Francesca è indubbiamente la sorella di Chiara che è meno esposta alle logiche “influencer”. Iscritta all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito la Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentale. A dispetto dell’attività di Chiara – così come della sorella Valentina, creatrice di gioielli – è una libera professionista che svolge i propri servizi negli studi dentistici (tra cui quello del padre, Marco Ferragni). Nonostante sia lontana dallo sfavillante mondo dello spettacolo, è piuttosto seguita sui social. Per il resto, al momento stanno procedendo le indagini sul Pandoro Gate: Chiara Ferragni sarà ascoltata in Procura solamente dopo i teste. Un momento indiscutibilmente difficile per la famiglia, con Fedez che ha ripreso i giornalisti di Pomeriggio Cinque per le “priorità dell’informazione italiana al momento”.