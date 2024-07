Fonte: IPA Veronica Ferraro e Chiara Ferragni

Un botta e risposta senza precedenti, quello tra Veronica Ferraro – migliore amica di Chiara Ferragni – e Fedez. Tutta colpa di un video lipsync comparso su TikTok e al quale partecipa anche l’imprenditrice digitale, certamente realizzato ad arte per attaccare l’artista di Sexy Shop, che non ha mancato di replicare alla sua maniera. Ma cos’è successo tra di loro?

Veronica Ferraro attacca Fedez: la replica

L’amica di Chiara Ferragni utilizza l’audio di uno scambio di battute tra Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne per rivolgersi direttamente a Fedez: “Da quando è sceso da quella scala che non mi è mai piaciuto”. “Io l’ho pure difeso!”. “Eh tu poi, ste cose, capirai! Di che stiamo a parlà”. “L’ho difeso! Io ci credevo!”. “Tu credi anche alla Befana!”. Dicono le due amiche in spiaggia, riferendosi a Fedez che non ha atteso tempo per rispondere.

Lui, che ha intercettato immediatamente il contenuto, non si è lasciato di certo sfuggire l’occasione per replicare e, per farlo, ha utilizzato un verso del suo ultimo singolo con Emis Killa: Sexy Shop. Il riferimento è alle amiche assetate di fama di cui Chiara Ferragni non dovrebbe fidarsi. “E quando dico mai, intendo MAI”, specifica l’artista di Rozzano, che in più di un’occasione ha dichiarato di non aver mai gradito alcune delle persone intorno a sua moglie. Qui il riferimento è certamente per Fabio Maria Damato, ma non è escluso che pensasse anche ad altri.

Chiara Ferragni in spiaggia: “La separazione mi fa bene”

È una Chiara Ferragni nuova, quella che vediamo in vacanza a Forte dei Marmi. L’influencer è tornata in uno dei suoi luoghi del cuore, in Versilia, da dove non manca di postare nuovi look e nuovi costumi scelti per la stagione balneare. Tante sono le immagini che arrivano dalla spiaggia, sulla quale si sta rilassando dopo i mesi difficili seguiti al pandoro-gate e che non sono ancora terminati, mentre un bagnante la riconosce, la ferma e si complimenta per la sua bellezza.

Lei risponde divertita e non si tira indietro quando si tratta di scattarsi una foto con lui: “La separazione? Mi fa bene!”, dice lei, che in questi mesi ha di certo sofferto per la fine del matrimonio con Fedez in cui aveva comunque creduto moltissimo. Sui loro social non si vedono più i figli Leone e Vittoria, probabilmente per un accordo prima della separazione, e Chiara Ferragni avrebbe già chiesto il divorzio.

Nel frattempo, anche Fedez inizia a godersi delle mini-vacanze ma in Puglia e in compagnia della sua nuova fiamma Garance Authiè. Si era inoltre parlato di un rottura tra i due, circostanza poi smentita dalle foto che li ritraggono insieme in ferie, ma il rapper pare già aver cambiato rotta e aver virato verso un profilo più basso. La sua casa da single, intanto, è praticamente pronta ed è qui che abbiamo intravisto i bambini, assenti dai social da settimane. La separazione non è ancora arrivata ma è imminente: entrambi avrebbero già assunto un team di avvocati di grido.