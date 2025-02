Veronica Ferraro è incinta, l’annuncio e la gioia dell’amica Chiara Ferragni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Veronica Ferraro è incinta. L’influencer e migliore amica di Chiara Ferragni ha annunciato su Instagram del primo figlio con il marito Davide Simonetta. Una gioia immensa per Veronica che qualche tempo fa aveva raccontato con un misto di emozione e paura l’inizio del suo percorso per diventare mamma con la fecondazione assistita.

Veronica Ferraro incinta: l’annuncio su Instagram

Dopo un lungo percorso, lacrime, cadute e felicità, la Ferraro ha svelato che presto avrà il suo primo figlio. Su Instagram ha pubblicato un video che riassume il periodo trascorso insieme al marito fra visite in ospedale e tentativi di rimanere incinta.

“Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare – ha scritto l’influencer -. Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato”.

Il 12 settembre del 2024, Veronica Ferraro e Davide Simonetta erano convolati a nozze, giurandosi amore eterno nella cornice Villa Semenza, nella Brianza Lecchese.

Poco dopo Veronica aveva svelato di sognare un figlio con il marito e di aver scoperto grazie a dei controlli di routine che entrambi avrebbero avuto difficoltà a concepire naturalmente. Da lì la scelta di tentare altre strade per realizzare il sogno di diventare genitori.

Poi la svolta e la scoperta di essere incinta. Veronica Ferraro ha rivelato di essere già entrata nel secondo trimestre e che darà alla luce un maschietto.

“Ho appena scoperto che sarà un maschio – ha raccontato -, me lo aspettavo dal primo momento, anche se tutti mi dicevano ‘hai la faccia di una che aspetta una femmina’”.

Il messaggio di Chiara Ferragni per Veronica Ferraro

Il post Instagram in cui Veronica Ferraro annuncia la gravidanza è stato invaso da commenti e messaggi di congratulazioni. Fra tutti spicca quello di Chiara Ferragni, migliore amica dell’influencer.

“Troppo felice per voi. La zia ti aspetta”, ha scritto Chiara che nelle ultime settimane è finita nell’occhio del ciclone a causa delle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla relazione di Fedez con Angelica Montini.

Chiara e Veronica si conoscono da moltissimi anni e si sono sempre sostenute e aiutate a vicenda. Per questo, nonostante il momento difficile, la Ferragni ha voluto partecipare alla gioia dell’amica.

“Una emozione stupenda poter condividere questo stupendo percorso con voi”, sono invece le parole di Valentina Ferragni che presto diventerà nuovamente zia. Francesca Ferragni infatti ha annunciato di aspettare il secondo figlio da Riky Nicoletti dopo la nascita del primogenito Edoardo.

Fra i messaggi di auguri anche quello di Giulia Salemi. L’influencer e modella è da poco diventata mamma di Kian, frutto del suo amore per Pierpaolo Pretelli. “Te l’avevo detto che era l’annata dei maschietti. Così felice per voi”, ha scherzato, riferendosi al sesso del bimbo che, come raccontato dalla Ferraro, sarà un maschio.

Infine Emma Marrone ha voluto fare i suoi auguri alla coppia: “Auguri amici miei, che gioia”, ha scritto.