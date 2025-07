IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha sempre raccontato l’amicizia che la lega a Veronica Ferraro, che è stata per lei anche un vero e proprio supporto nel periodo più brutto della sua vita, arrivato dopo lo scandalo del Pandoro e da cui è derivata anche la fine del suo matrimonio con Fedez. Di recente un lieto evento ha allietato la vita dell’amica dell’influencer, visto che la stessa ha raccontato sui social l’arrivo del suo primogenito: Orlando.

Chiara Ferragni ha ovviamente subito espresso la sua gioia per la nascita di quello che considera a tutti gli effetti un nipote ma, trovandosi all’estero, non ha potuto conoscere di persona il nascituro. Adesso, tornata dal Messico, dove si trovava per impegni lavorativi, è subito corsa a casa di Veronica Ferraro e ha pubblicato uno scatto social in cui tiene teneramente in braccio il piccolo Orlando.

Chiara Ferragni, la foto con Orlando

Chiara Ferragni ha svelato la sua felicità per l’arrivo del piccolo Orlando, figlio dell’amica Veronica Ferraro e del marito Davide Simonetta. L’influencer, dopo aver celebrato la nascita del piccolino, ha raccontato il primo incontro con il neonato con un post condiviso sul suo canale Instagram ufficiale.

L’ex moglie di Fedez ha condiviso delle foto con una didascalia piena d’affetto per il bambino: “Benvenuto al mondo Orlandino, tua zia ti ama già tantissimo”. L’imprenditrice digitale non ha perso occasione per lanciare un saluto anche all’amica: “Congratulazioni Veronica Ferraro”. La neo mamma ha risposto alle sue parole con un messaggio che fa trasparire il forte legame che le lega: “Ti amiamo troppo”.

Chiara Ferragni si è mostrata in degli scatti social mentre tiene in braccio il figlio di Veronica Ferraro e lo guarda con grande dolcezza. In seguito l’influencer ha condiviso anche una foto del neonato mentre dorme in braccio alla sua mamma con una stupenda tutina blu e un’altra in cui le due amiche appaiono molto complici, mentre guardano insieme il piccolo Orlando.

Per l’incontro con quello che considera suo nipote, Chiara Ferragni ha scelto un abito bianco perfetto per essere elegante anche nella stagione estiva.

Chiara Ferragni, l’abito bianco

Chiara Ferragni si è mostrata bellissima su Instagram con un meraviglioso abito bianco mentre teneva in braccio il figlio di Veronica Ferraro, Orlando. Il vestito dell’influencer aveva uno scollo a girocollo con colletto e gonna ampia, animata da un’arricciatura sui tre quarti della lunghezza. L’imprenditrice digitale ha completato il suo look con una collana in oro bianco con un evidente ciondolo in acquamarina. L’abito di Chiara Ferragni era perfetto per l’estate, confezionato in un tessuto molto leggero.

L’influencer ha deciso di salutare il neonato, appena tornata dal suo recente viaggio di lavoro in Messico, raccontato su Instagram con delle stories e un post. Nei diversi scatti da oltreoceano si vede la bella imprenditrice digitale indossare vari outfit tra cui spicca una blusa rossa con stampe pitonate nere e scollatura profonda sul davanti. Il capo d’abbigliamento era animato da molteplici rouches e da delle maniche over a pipistrello. Chiara Ferragni ha accompagnato la creazione sartoriale con un paio di semplici jeans e un grande cappello da cowboy.