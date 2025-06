IPA Davide Simonetta & Veronica Ferraro

Colpo di scena nella vita privata di Veronica Ferraro. L’influencer e imprenditrice, migliore amica di Chiara Ferragni, ha annunciato di aver finalmente sposato il suo Davide Simonetta, padre del figlio che porta in grembo e che nascerà quest’estate. Nessun secondo matrimonio, nessun rinnovo delle promesse, ma il vero ed unico matrimonio legale. Arrivato in maniera decisamente insolita rispetto alla tradizione.

Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati

“No, non è un rinnovo di promesse stile Beautitul, semplicemente ci abbiamo messo “solo” 9 mesi a mettere le firme in comune, giusto in tempo per l’arrivo di Orlandino”, ha fatto sapere Veronica Ferraro su Instagram condividendo delle romantiche foto col marito.

Per il matrimonio civile, lui ha sfoggiato completo scuro e camicia bianca, lei si è presentata fasciata in un minidress beige con una sorta di stola che scendeva su un braccio e metteva ben in risalto il suo pancione. La gravidanza di Veronica è infatti agli sgoccioli: a luglio nascerà il suo primogenito Orlando.

“Abbiamo avuto un grande matrimonio da favola lo scorso settembre, ma solo oggi ci siamo sposati davvero. Timbrato e sigillato”, ha ammesso la Ferraro. Dunque, contrariamente a quanto si fa di solito. la coppia ha preferito prima fare una festa in grande, all’americana, e poi sposarsi per davvero, officiando il legame davanti ad un ufficiale dello stato civile.

Non è chiaro se questa scelta sia dipesa da alcuni cavilli burocratici visto che Veronica Ferraro ha alle spalle un divorzio, quello con il personal trainer Giorgio Merlino. I due si sono lasciati nel 2021 e l’anno successivo lei ha conosciuto Simonetta, l’uomo che le ha indubbiamente cambiato al vita.

Ovviamente non sono mancate le critiche: “Quindi il matrimonio di settembre era una farsa?”, ha chiesto un utente. Pronta la replica di Veronica: “Ecco la polemica del giorno. No, non era una farsa. Era un matrimonio vero, vissuto con il cuore. Le firme e la burocrazia sono arrivate dopo, ma non sono quelle a sancire o misurare un legame”.

La coppia è in attesa del primo figlio, Orlando, che nascerà a luglio. Un sogno che si realizza per Veronica e Davide, costretti a ricorrere alla fecondazione in vitro per allargare la famiglia.

“Quando io e Davide abbiamo iniziato a provare ad avere un bambino, ci siamo sottoposti a dei test e abbiamo scoperto di avere entrambi problemi a concepire naturalmente. Anche in quel caso non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque”, ha raccontato.

“L’unico mio rimpianto però è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta”, ha aggiunto.

Davide Simonetta, chi è il marito di Veronica Ferraro (ex di Annalisa)

Davide Simonetta, classe 1983, è un musicista, compositore, cantautore, arrangiatore e produttore musicale. È noto con il nome di D.Whale. Dopo aver fondato e guidato alcune band nei primi anni Duemila come i Karnea e i Caponord, si è affermato nel mondo della musica italiana come autore. Ha scritto per cantanti del calibro di: Tiziano Ferro, Paola Turci, Nek, Zero Assoluto, Marco Carta, Emma Marrone, Francesco Renga, Dear Jack.

Il nome di Davide Simonetta non è nuovo alla cronaca rosa: per alcuni anni è stato fidanzato con Annalisa Scarrone. Una storia d’amore durata un paio d’anni, vissuta nel massimo riserbo, e giunta al termine nel 2017. I due sono però rimasti in ottimi rapporti tanto che Simonetta ha prodotto Bellissima e Mon Amour, le hit di successo di Annalisa e non ha avuto problemi ad invitarla al suo matrimonio.

Il marito di Veronica Ferraro ha collaborato inoltre ad altri tormentoni dell’estate 2022 come Disco Paradise, feautiring tra Annalisa, Fedez e J-Ax, Destinazione Mare di Tiziano Ferro e Pazza Musica di Marco Mengoni ed Elodie.

Al Festival di Sanremo 2025 ha collaborato a ben cinque canzoni in gara: Viva la vita di Francesco Gabbani, Dimenticarsi alle 7 di Elodie, Fango in paradiso di Francesca Michielin, Incoscienti giovani di Achille Lauro e Mille volte ancora di Rocco Hunt.