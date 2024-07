Fonte: IPA Veronica Ferraro

Influencer di grande successo nonché migliore amica di Chiara Ferragni: lei è Veronica Ferraro, una tra le prime in Italia a fare blogging su se stessa proprio su indicazione dell’imprenditrice digitale che ha conosciuto il suo primo importante lancio grazie a The Blond Salad. Oggi è una professionista affermata ed è fidanzata con un nome conosciutissimo della musica nostrana – Davide Simonetta – che ha accettato di sposare e dal quale sta provando ad avere un bambino nonostante le grandi difficoltà nel concepimento di cui ha anche parlato sul suo Instagram. Ma sapete davvero tutto su di lei? Conosciamola meglio.

Chi è Veronica Ferraro

L’amica del cuore di Chiara Ferragni nasce a Milano il 6 ottobre 1987 ed è un’influencer e una stilista. Si diploma al liceo classico Berchet e, successivamente, frequenta la facoltà di Lettere alla Statale di Milano. Nel 2010, proprio su consiglio dell’imprenditrice digitale, apre il suo primo blog The Fashion Fruit, in cui parla di moda e di quotidianità. Ha fatto anche altri lavori: per diverso tempo, ha fatto la commessa in un negozio di abbigliamento.

La sua carriera, con una portata sicuramente diversa, inizia quasi contemporaneamente a quella di Chiara Ferragni, che apre il suo primo blog – The Blond Salad – nel 2009. Veronica Ferraro ne ha fatto la sua fonte di ispirazione, definendola quasi come una sua maestra. Da grande appassionata di moda, poi, ha fondato il suo brand Not After Ten nel 2020. La sua offerta si è estesa nel tempo e, dai primi capi sportivi, è passata a una proposta sempre più ampia.

La vita privata

Nel 2012, Veronica Ferraro conosce il suo ex marito, il personal trainer professionista Giorgio Merlino. Tra i due scatta il colpo di fulmine e decidono di sposarsi rapidamente e in gran segreto in Grecia. La loro unione è durata per diversi anni, fino al 2021 quando lui si è trasferito a Los Angeles per lavoro. Nel 2022 è uscita allo scoperto con Davide Simonetta, il produttore musicale conosciuto come D. whale. Nel 2023 arriva la proposta di matrimonio, con una canzone romantica che le ha dedicato in Puglia.

Davide Simonetta è nato a Lodi il 5 maggio 1983 ed è un musicista, produttore e compositore. Ha pubblicato due album in studio – Sublime follia e Giù da me – e ha collaborato con diversi dei nostri artisti tra cui Annalisa, alla quale è stato legato sentimentalmente in passato. Nel 2022 ha prodotto la hit Bellissima, che l’artista di Savona ha portato anche sul palco del Forum di Assago dove ha debuttato con un bel successo di pubblico.

La coppia sta anche provando ad avere un bambino. A raccontarlo è stata proprio Veronica Ferraro sul suo profilo Instagram, in cui ha spiegato di essere ricorsa alla fecondazione in vitro per un problema di infertilità riscontrato in entrambi: “Non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque. L’unico mio rimpianto però è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta”, aveva raccontato l’influencer con grande coraggio.