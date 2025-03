Amadeus verso il Serale di Amici, è quasi fatta: il ruolo che potrebbe ricoprire

Fonte: IPA Amadeus

Aria di grandi cambiamenti per Amadeus che, in attesa di tornare in onda con due nuovi programmi sul Nove, potrebbe sperimentare qualcosa di davvero nuovo. E che qualcosa, visto che si parla del Serale di Amici di Maria De Filippi, nel quale dovrebbe ricoprire un ruolo fisso. Il conduttore ravennate però sarà solo di passaggio a Mediaset, com’era accaduto in passato, dato che il suo contratto con Warner Bros. Discovery rimane in essere ed è più saldo che mai.

Amadeus ad Amici, cosa potrebbe fare

Secondo quanto riporta Gente, sembra che Amadeus sia ormai vicinissimo al Sì a Maria De Filippi, che aveva ritrovato durante una delle puntate del pomeridiano domenicale per ricoprire il ruolo di giudice. Non si sa ancora ufficialmente cosa farà, ma è chiaro che il pensiero corra a una delle poltrone rosse che caratterizzano la fase finale dello show. Dopotutto, era questo che aveva fatto durante lo Speciale: giudicare le esibizioni di Canto dei ragazzi all’interno della Scuola con voti precisi che hanno contribuito alla realizzazione di una classifica dalla quale è emerso il talento migliore.

Quest’esperienza potrebbe quindi ripetersi molto presto, dato che l’intesa tra Amadeus e la conduttrice dello storico talent di Canale5 sarebbe altissima. E da profondo conoscitore e amante della musica, potrebbe essere proprio lui la carta vincente di quest’edizione dello show al via in prima serata sull’Ammiraglia Mediaset dal 22 marzo. Il banco dei giudici è ancora tutto da decidere anche se non manca poi molto: cosa succederà davvero?

Nuovi programmi sul Nove

Dopo l’addio alla Rai, avvenuto alla fine della stagione 2024, Amadeus ha deciso di trovare nuovi stimoli lavorando per Warner Bros. Discovery, dove si è trovato immediatamente a suo agio. Ha iniziato con due grandi sicurezze: Chissà chi è?, presentato come remake de I soliti ignoti, e con una versione milanese di Arena Suzuki. Molto bene anche La Corrida, che ha riproposto dopo le ultime edizioni in Rai condotte da Carlo Conti dopo il post Corrado con Gerry Scotti e Flavio Insinna, e che attende di riprendere in autunno.

Ma il suo ritorno in video è imminente. La Rete ha già annunciato per lui due programmi a matrice estera da mandare in onda in prima serata e in access prime time, dove ritroverà quindi il pubblico che ha lasciato dopo la chiusura di Chissà chi è? Ed è quindi pronto per una nuova avventura, proprio come piace a lui, alla guida di qualcosa che gli restituisca le soddisfazioni che va cercando ormai da mesi.

La partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, come giudice o con qualsiasi altro ruolo fisso, potrebbe perciò piacere molto anche a Discovery, che sta lavorando con grande impegno per restituirgli la piazza che si merita. Per il programma di Canale5 sarebbe comunque un grande asso nella manica, non solo per accaparrarsi la professionalità di Amadeus che in questi anni ha raggiunto livelli altissimi, ma anche per confermarsi attore unico della tv generalista italiana. L’ufficialità? Non manca poi molto alla prima puntata del Serale. Non ci resta che aspettare qualche giorno.