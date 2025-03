Emanuel Lo e i 21 anni di amore con Giorgia: “Non siamo la coppia perfetta”

Fonte: IPA Emanuel Lo e Giorgia

Ogni volta che appaiono insieme sono un vero spettacolo. Emanuel Lo e Giorgia, due artisti accomunati da un sentimento che li lega ormai da ben 21 anni. Un amore da record verrebbe da dire, considerato l’andazzo di questi tempi e che le relazioni nel mondo dello spettacolo vanno e vengono spesso in modo talmente rapido da non lasciare neanche il tempo di accorgersi della loro esistenza.

Il maestro di danza e la cantante sono una coppia riservata, poco avvezza ai social (sono rare le eccezioni) e forse anche per questo ogni volta che si lasciano andare a dichiarazioni, interviste o anche solo quando postano uno scatto insieme l’effetto è dirompente.

In ultimo è stato Emanuel Lo a parlare di questo legame speciale, raccontando il primo incontro con Giorgia e il rapporto con il figlio Samuel, che ha da poco spento 15 candeline.

Emanuel Lo e Giorgia, un amore splendidamente imperfetto

Leggendo l’intervista rilasciata da Emanuel Lo al settimanale Chi, tornano in mente le ultime immagini di cui i telespettatori hanno potuto godere nel corso dell’ultimo pomeridiano di Amici. Emanuel Lo era lì nelle vesti di coach per i ragazzi (come del resto da tre anni a questa parte), Giorgia dopo l’esperienza a Sanremo 2025 nelle vesti di “semplice” ospite. Capita raramente che i due si trovino contemporaneamente nello stesso studio televisivo, ma Maria De Filippi sa bene cosa nasce ogni volta che ciò accade: Giorgia e il suo Emanuel sono una coppia che si ama e lo si vede anche a distanza. Non occorre essere esperti di relazioni amorose, insomma.

Così dopo quel bacio e uno scambio di battute che ormai abbiamo imparato essere la cifra vincente di Giorgia – che non è solo una delle voci più belle che l’Italia possa vantare con orgoglio, ma anche una donna di spirito, intelligente e autoironica -, Emanuel Lo ha raccontato sulle pagine di Chi di lei, di quanto stiano bene l’uno al fianco dell’altra da oltre 20 anni come se fosse il primo giorno. Di un equilibrio che, dobbiamo ammetterlo, è invidiabile.

Tutto è iniziato nel 2004, da un “vero colpo di fulmine“, come lui stesso lo ha definito. “Dalla prima volta che ci siamo visti c’è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro è lavoro, non si mischia mai ai sentimenti. Poi ci siamo incontrati di nuovo dopo un anno e a quel punto non ce la facevo, con lei c’era qualcosa di diverso, quell’emozione era forte, quindi le ho scritto una lettera. E dopo sei mesi, partita la tournée, è partita la nostra storia. Ed è stata la salvezza dei nostri sentimenti, sì, perché io mi sono liberato nel dirle quello che provavo e lei, credo, lo stesso”.

La ricetta per un amore così? “Non siamo la coppia perfetta – ha spiegato Emanuel Lo -, abbiamo passato tante fasi, ma oggi ci guardiamo e sentiamo gli anni che ci siamo guadagnati insieme”.

Emanuel Lo e Giorgia genitori, il rapporto con il figlio Samuel

Ventun’anni insieme e da 15 la gioia più grande della loro vita: il figlio Samuel. Un ragazzo che, dalle sporadiche parole di Giorgia e del padre, abbiamo imparato a conoscere nonostante non ami apparire e si guardi bene dall’entrare nel vortice mediatico di social e affini.

Samuel non danza, non canta. Samuel segue altri sogni: “Io e Giorgia ce lo viviamo veramente ogni giorno. Con lui mi diverto, mi piace troppo vederlo crescere. Gioca a calcio, noi diciamo sempre che farà l’avvocato e abbiamo sempre detto lasciamogli fare le sue scelte, era facile indirizzarlo sulla danza o sul canto, ma siamo stati attenti alle sue attitudini”.