Fonte: IPA L'influencer Chiara Ferragni

L’amicizia tra Chiara Ferragni e Veronica Ferraro si avvicina allo spegnimento delle 20 candeline. Sono ben 17 anni che l’una è al fianco dell’altra. Sempre pronte a far festa nei momenti felici e supportarsi a vicenda in quelli delicati e drammatici.

La Ferraro ha sposato Davide Simonetta e ha voluto ovviamente la Ferragni come sua damigella. Un compito che l’amica aveva ricoperto a sua volta durante le nozze con Fedez. Sul suo profilo Instagram, ormai ufficialmente rinato, l’influencer ha pubblicato foto e video del gran giorno, così come il testo del suo discorso da testimone in versione integrale.

Il discorso di Chiara Ferragni

Si sta parlando molto del discorso di Chiara Ferragni al matrimonio di Veronica Ferraro. Generalmente è possibile leggere di come abbia ricordato l’affare Balocco e la separazione da Fedez. Un po’ come se l’influencer avesse deciso di monopolizzare il matrimonio della sua migliore amica.

La realtà è però ben diversa. Ha infatti parlato di un suo momento di crisi, al fine di poter esaltare la bellezza dell’animo di Veronica Ferraro. Di seguito riportiamo il suo posto con il testo integrale e anche foto e video. Intanto, però, ecco alcuni estratti molto significativi.

Immersi nel verde, sposi e invitati hanno ascoltato Chiara, in un completo totalmente rosa, ricordare di una giornata tremendamente delicata per lei. Il cielo era grigio, residuo di una tempesta e lei, all’interno, si sentiva alla stessa maniera.

In alto, però, trovava spazio un singolo raggio di luce, che nel suo discorso paragona proprio a Veronica Ferraro. Quel raggio si faceva largo verso il mare, illuminandolo e tagliando l’oscurità: “Mi hai abbracciata e mi hai detto che sarebbe successo anche a me. Avrei avuto un raggio di sole. (…) Penso invece che la verità sia sempre stata molto più semplice. Sei tu parte di quel raggio di luce, che non ha mai smesso di illuminarmi e farmi sentire amata”.

Una confessione a cuore aperto davvero emozionante. Un momento di assoluta verità, da parte di una donna che spesso si ritrova a essere accusata d’essere finta e calcolatrice in ogni gesto. Dimentichiamo cosa le persone dicono o fanno, ha spiegato, in positivo e negativo. Ciò che però non passa sono le sensazioni, le emozioni provate grazie o a causa di alcune persone. Ciò che Veronica ha donato a Chiara in questi 17 anni, è evidente, è impagabile.

Un nuovo amore

Parlare di Chiara Ferragni a un matrimonio, parte attiva nella celebrazione di un grande amore, non può però che scatenare un po’ di curiosità sul suo privato. L’addio a Fedez è stato ufficializzato ormai da tempo. Le strade si sono separate, al netto della speranza di alcuni fan di un ritorno di fiamma. Qualcosa che, ad oggi, non sembrerebbe in realtà un lieto fine, se non forse per i loro due figli, Leone e Vittoria.

In tanti si chiedono se sia fidanzata o meno, soprattutto dopo quanto scritto in merito a Silvio Campara. Osservando una coppia matura ballare al matrimonio dell’amica, ha scritto in una storia: “Posso avere un amore così?”.

Un cuore che sembra pronto per essere ricomposto, il suo, magari il più possibile lontano dai riflettori stavolta. Ci sono anche due bambini da tutelare il più possibile, evitando di passare in rassegna dinanzi a loro frequentazioni non destinate a tramutarsi in altro. Il settimanale Oggi l’aveva definita rinata, proprio grazie al rapporto con Campara. I due si sono regalati un viaggio in Perù lontano da tutto e tutti, scevro da scatti social. Che sia la volta buona?