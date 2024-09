Chiara Ferragni fa sul serio con Silvio Campara: “Non permetterò a nessuno di ostacolarmi”

Fonte: IPA Chiara Ferragni ha ritrovato la sua serenità accanto a Silvio Campara dopo il pandoro gate e la separazione da Fedez

Chiara Ferragni ha ritrovato la sua serenità. Gran parte del merito va alla famiglia, che l’ha sempre sostenuta dopo il pandoro gate e la separazione da Fedez, ma anche a Silvio Campara, l’uomo che è riuscito a fare breccia nel cuore spezzato dell’influencer. Nonostante le critiche e le malelingue, la relazione procede a gonfie vele e stando alle ultime indiscrezioni l’imprenditrice digitale è più determinata che mai a far funzionare le cose. Contro tutto e tutti, come spifferato da un’amica molto vicina alla Ferragni.

Gli ultimi gossip su Chiara Ferragni e Silvio Campara

Chiara Ferragni e Silvio Campara sono innamorati e pensano ad un futuro insieme. Nonostante una situazione poco facile: lui, per amore di lei, ha mollato su due piedi la moglie Giulia Luchi, dalla quale ha avuto due figli. La donna che ha fatto conoscere Chiara e Silvio, inconsapevole di un risvolto del genere. Se di recente Giulia si è lamentata a Forte dei Marmi per quanto accaduto, diverse sono state le confidenze della Ferragni.

“Adesso sta bene ed è molto evidente. Fa coppia fissa con lui. – ha raccontato un’amica della Ferry al settimanale Oggi – Sono stati in vacanza e hanno fatto tappa a Lima, Cuzco e Panama tenendosi lontani da occhi indiscreti”. Il tanto chiacchierato viaggio in Perù di Chiara e Campara ci sarebbe dunque stato ma lontano da occhi indiscreti. Nessuna traccia sui social, dove ormai la Ferragni centellina ogni foto e video. I tempi della sua vita alla Truman show sono ormai solo un ricordo.

La gola profonda ha aggiunto: “Lei ha detto: ‘Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti. La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza. Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità’.”. Un chiaro riferimento alla moglie di Silvio Campara che ha provato, invano, a salvare il suo matrimonio.

E poi ancora: “Chiara sembra aver trovato la stabilità e la serenità che cercava. Adesso però sono rientrati e lei di deve occupare di cose importanti”. Tra queste la separazione da Fedez: in questi giorni i due avrebbero finalmente trovato un accordo per il bene dei figli Leone e Vittoria, che sono molto legati ad entrambi i genitori.

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez

A riportare le ultime novità sulla fine del matrimonio tra i Ferragnez è stato Gabriele Parpiglia, che ha specificato di come Chiara Ferragni abbia rifiutato in tronco il mantenimento per i due figli proposto dai legali del cantante, sbarrando così ogni ingerenza del suo futuro ex marito sulla crescita dei figli. Fedez potrà però vedere i piccoli a weekend alternati secondo quanto dispone la legge, con possibilità di pernottamento in casa sua, oltre a farsi carico delle spese scolastiche ordinarie e delle spese mediche.

Ad aggiungere ulteriori dettagli Fabrizio Corona: pare che Chiara abbia chiesto a Fedez ben ventimila euro al mese di mantenimento “ma gli avvocati di lui chiedono su quali basi la Ferragni fosse arrivata a quantificare la cifra in questione. Peccato che di fronte a questa richiesta di specifica lei e il suo avvocato non riescano a dare una risposta concreta plausibile e attinente alla realtà. A quel punto gli avvocati di Federico propongono una cifra che si aggira tra i 5 e i 6 mila euro al mese”.

“Ma cosa succede? Che lei, sperando di fare bella figura, non accetta la proposta e fa una gaffe clamorosa. – ha aggiunto Corona – Quando gli avvocati le chiedono della sua situazione patrimoniale delle aziende, dopo varie e ripetute insinuazioni della Ferragni sullo stile di vita di Fedez, lei risponde ‘io ho svariati milioni di euro in banca’. Questa frase ha fatto cadere tutto l’accordo”. Per ora nessuna precisazione a riguardo è arrivata dai diretti interessati, il cui rapporto continua a restare gelido.