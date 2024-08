Fonte: IPA Chiara Ferragni

Da quando si sono allontanati, Chiara Ferragni e Fedez non hanno fatto altro che far parlare della loro vita privata. Non sono rimasti soli a lungo e così, tra un post frecciatina e l’altro, eccoli frequentare nuove persone.

Di divorzio ancora non si parla, almeno ufficialmente, sui giornali, eppure le loro strade sembrano estremamente distanti. La celebre influencer è attualmente impegnata in una frequentazione, che però non sembra così lineare come si potrebbe pensare. C’è un non detto alle spalle di questa relazione e il giornalista Gabriele Parpiglia lo ha reso pubblico. Parole, le sue, che di certo faranno discutere.

Chiara Ferragni e Silvio Campara

Giungono come un tuono le parole del noto giornalista Parpiglia, che ha di fatto rivelato nel dettaglio la dinamica che ha portato alla frequentazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Il post Fedez si sta rivelando più problematico del previsto per l’influencer. Di fatto, con il caso pandoro ancora in corso, pare l’ex imprenditrice dal tocco d’oro sembra si stia gettando in una nuova polemica.

Sono tre i post pubblicati, grazie ai quali tutti viene spiegato in maniera precisa, sottolineando come neanche una parola potrà essere smentita. Viaggio in Perù in sospeso, per il momento. Sarebbe stato il primo per la neo coppia, che si ritrova però a fronteggiare qualche problemino. Uno su tutti: la moglie di lui.

“L’amore di Ferragni e Campara non nasce da una precedente amicizia tra i due. Le prime a conoscersi e ad avvicinarsi sono le due donne, ovvero Giulia Luchi Campara, moglie di Silvio e madre dei loro figli di 2 e 5 anni, e la famosa imprenditrice digitale”.

L’incontro è avvenuto a Forte dei Marmi, grazie a una cerchia di amici in comune. Le due hanno modo di parlate e Giulia, spiega Parpiglia, tende una mano a Chiara. Si era proposta di aiutarla nel caso pandoro, emotivamente e non solo. Le avrebbe messo a disposizione un team in grado di risollevare la sua immagine, rinascendo legalmente e a livello di brand.

La rivelazione di Chiara

L’incontro a Forte dei Marmi è rapidamente finito nel dimenticatoio, così come l’amicizia tra Chiara e Giulia che poteva sbocciare. Ecco allora la precisazione: “Campara sta attraversando un periodo non facile. Nelle scorse settimane avrebbe dovuto concludere una vendita milionaria, ma si è improvvisamente bloccata. Questa situazione non ha potuto fare altro che creare pressione all’interno della famiglia. Quando Silvio incontra Chiara, in lei vede una sorta di via d’uscita dal suo momento no. Ciò accade velocemente a giugno, periodo in cui tutto è nato. Insomma, mentre la Ferragni scriveva alla moglie Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio”.

Il grande colpo di scena sarebbe però avvenuto a Capri. Sull’isola campana la Ferragni si sarebbe lasciata sfuggire una frase: “Lui me lo prendo”. Il tutto mostrando le foto che si scambiava al tempo con il neo-fidanzato. Era seduta al tavolino con una persona che, riporta il giornalista, avrebbe poi riportato ogni parola alla moglie di Campara.

Da qui il duro confronto a distanza tra le due donne. Ciò non ha spinto la Ferragni a fare un passo indietro, anzi: “Da quel momento si scatena il caos. Iniziano dediche social ‘anonime’ della Ferragni, che timidamente si confida con la madre Marina e le amiche, alle quali specifica che non vuole passare per una sfascia famiglie. Per questo svela di aver messo le cose in chiaro con Silvio e lui ha fatto lo stesso con sua moglie”.

Ma la questione non è ancora terminata. Per quanto tutto possa sembrare chiarito, pare che Silvio Campara abbia avuto un ripensamento. Lasciarsi tutto alle spalle non è semplice e lo stop alla vacanza in Perù sarebbe partito da lui: “Nel mentre il trio si separa. Giulia è tra Sardegna e Forte dei Marmi, dove arriverà il 15 agosto. Silvio è a Forte, ma andrà via. Chiara è in Grecia con la famiglia. Un tris di cuori che ancora non conosce il suo futuro”.