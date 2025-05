Chiara Ferragni, la replica al nuovo presunto flirt dopo Tronchetti Provera

Fonte: IPA Chiara Ferragni

La vita privata di Chiara Ferragni è sempre stata al centro della cronaca, ma da quando si è separata da Fedez l’attenzione è ancor più alta. Dopo aver frequentato brevemente Silvio Campara, ha avuto una altrettanto breve relazione con Giovanni Tronchetti Provera (pare ostacolata dalla famiglia di lui). Non è passato troppo tempo e subito un altro gossip si è fatto strada: un presunto flirt con l’attore Cristiano Caccamo. Ma è così?

Chiara Ferragni replica al presunto nuovo flirt

Con un video su TikTok, Chiara Ferragni ha messo a tacere (o almeno ci sta provando) il nuovo presunto flirt con Cristiano Caccamo. “Io che faccio finta mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana”, nel video sembra abbastanza infastidita e la canzone scelta non è casuale, considerando alcuni versi come “non mi importa cosa dite ogni volta, questa è la mia vita, lasciatemi sola”.

Del resto, risale a poche settimane fa la notizia della rottura, altrettanto secca a dire il vero, con Giovanni Tronchetti Provera. La frequentazione non è andata nel migliore dei modi, soprattutto perché il loro rapporto, pur riservato, è stato costantemente attenzionato dalla stampa. L’esposizione mediatica della Ferragni non sarebbe stata vista di buon occhio dalla famiglia di Tronchetti Provera.

Ma come era nata l’indiscrezione su Caccamo? “Dobbiamo aprire una parentesi e confermare lo scoop della liaison tra la Ferragni e Cristiano Caccamo. Gli incontri tra i due avvenivano, o avvengono perlopiù a casa di lui. Perciò, il rapporto tra i due non si è mai spento“, aveva detto il giornalista Gabriele Parpiglia.

La vita privata di Chiara Ferragni sotto le luci dei riflettori

Insomma, archiviata ormai la storia con Tronchetti Provera, che ad onore del vero la stessa Ferragni non vorrebbe più nemmeno commentata dalla stampa, l’imprenditrice digitale è oggi single. Nel podcast della sorella Valentina Ferragni ha parlato degli amori, senza risparmiarsi in frecciatine: “Secondo me tutti gli uomini vogliono la donna forte, la donna indipendente. Dicono di volerla. Tutti vogliono quella lì forte, indipendente, che lavora, che guadagna bene, che sa il fatto suo, che si fa rispettare, però poi quando ce l’hanno di fianco sono pochissimi gli uomini che non sono minacciati nel loro ego da questa cosa”.

L’ultimo mese è stato di certo pieno per la Ferragni: al di là dei flirt e degli amori, presunti o meno, a fine aprile l’imprenditrice digitale ha annunciato di essere tornata la proprietaria al 99% della società Fenice. Un nuovo inizio per lei, qualsiasi cosa significhi: diventare azionista di maggioranza del brand Chiara Ferragni. Un’azione che va ben al di là delle quote e delle percentuali, come ha spiegato lei stessa.

“È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare”, aveva detto su Instagram. E ora, forse, è tempo davvero di ricostruire, lontana dalla cronaca, anche rosa. E dopo la crisi reputazionale del Pandoro Gate, è il momento di guardare al futuro.