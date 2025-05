Chiara Ferragni, la nuova (presunta) relazione segreta: “Si vedono da lui”

È decisamente movimentata la vita sentimentale di Chiara Ferragni, almeno secondo alcune indiscrezioni. Pare infatti che l’influencer più famosa d’Italia, dopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, abbia già una nuova relazione: si tratterebbe dell’attore Cristiano Caccamo, che avrebbe conquistato il cuore ferito dell’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni, il nuovo flirt segreto: chi è

Da tempo la vita sentimentale di Chiara Ferragni è al centro del gossip. E adesso che la relazione con Giovanni Tronchetti Provera si è interrotta tutto gli occhi sono puntati su di lei. Il rampollo di casa Pirelli è tornato tra le braccia dell’ex moglie Nicole Moellhausen, ma pare che anche l’influencer si sia già consolata con un volto noto di cinema e tv.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni diffuse da Gabriele Parpiglia, si tratterebbe di Cristiano Caccamo. Il giornalista aveva già lasciato trapelare alcuni dettagli del nuovo flirt dell’imprenditrice digitale, parlando di un “attore, più giovane di lei, belloccio che ha mietuto vittime del cuore, una via l’altra, sui social fa trasparire il suo lato simpatico ma mai quello privato. È amante della pizza e della buona cucina. L’abbiamo visto anche in un programma comico di successo”.

Nella sua newsletter Parpiglia ha confermato i gossip sempre più insistenti sulla nuova relazione di Chiara: “Dobbiamo aprire una parentesi e confermare lo scoop della liaison tra la Ferragni e Cristiano Caccamo“, si legge, smentendo il ritorno di Tronchetti Provera con la moglie definendola “una notizia priva di fondamento”.

Secondo la ricostruzione del giornalista, Ferragni e Caccamo avrebbero da tempo una storia: “Gli incontri tra i due avvenivano, o avvengono perlopiù a casa di lui (lo abbiamo chiesto anche a una delle migliori amiche dell’attore, che ha preferito tacere dinnanzi alla nostra domanda-affermazione relativa alla frequentazione tra Chiara e l’ex concorrente di LOL, che sui social appare single e mostra il lato simpatico, ma che con la Ferragni è stato avvistato già dalla scorso giugno, quindi un anno fa). Perciò, il rapporto tra i due non si è mai spento”.

Nessun commento ovviamente dai diretti interessati: Ferragni sta evitando in tutti i modi di rispondere a domande sulla sua vita privata, come accaduto dopo la sua partecipazione al progetto Oltre il silenzio, quando è stata seguita dalle telecamere di Pomeriggio Cinque.

Giovanni Tronchetti Provera, il ritorno con l’ex

La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è già arrivata al capolinea: pare che l’influencer si sia allontanata dal rampollo milanese perché lei sognava qualcosa di più di una semplice frequentazione, una vera e propria famiglia, un sogno che lui però non condivideva.

A dare delucidazioni sulla vicenda è stato Gabriele Parpiglia, che ha lanciato lo scoop: “La Ferragni voleva, anzi desiderava, a tutti i costi la convivenza ma lui non era pronto a questo passo. Prima ha detto sì, poi no, alla fine no”.

Il giornalista ha poi fatto sapere che “Tronchetti Provera non ha mai divorziato, ma si è separato dalla sua ex compagna Nicole Moellhausen, da cui ha avuto tre figli. E questo passaggio è fondamentale, perché Chiara, dopo l’illusione da bolla di sapone dei Ferragnez, voleva a tutti i costi una nuova famiglia”. Nel frattempo l’imprenditore sarebbe tornato tra le braccia della sua ex, notizia confermata da alcuni scatti che li ritraggono in atteggiamenti intimi.