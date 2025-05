Chiara Ferragni, tensioni a Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino: “Modi orrendi”

Momenti di tensione a Pomeriggio Cinque. Chiara Ferragni, il 22 maggio, ha preso parte all’evento legato al progetto Oltre il silenzio, organizzato dal Codacons, con al centro una tematica importante: contrastare la violenza sulle donne, l’omofobia e lo stalking. Dopo la fine dell’evento, tuttavia, la Ferragni è stata seguita dalle telecamere di Pomeriggio Cinque, fino al battibecco, poi chiarito, con il giornalista Michel Dessì.

Chiara Ferragni, tensioni a Pomeriggio Cinque: cosa è successo

Nella puntata del 22 maggio di Pomeriggio Cinque è andato in onda il servizio su Chiara Ferragni: il fatto è avvenuto al termine dell’iniziativa Oltre il silenzio. Michel Dessì, giornalista Mediaset, si è avvicinato a lei insieme alla troupe del programma condotto da Myrta Merlino per farle delle domande. Ma le cose non sono andate nel modo giusto, o almeno: le guardie del corpo della Ferragni lo hanno placcato.

“Chiara, posso dire? Mi sembra un po’ esagerato, ho solo fatto una domanda”, si è giustificato Dessì, che è stato ripreso in seguito dalla Ferragni: “Non dica cose non vere, chi lavora per me non si permetterebbe mai di fare una cosa del genere”. Secco il commento della Merlino: “Modi orrendi, mani addosso… Quando sei un personaggio pubblico e ti fanno domande d’attualità, fa parte del gioco e Chiara Ferragni, che il gioco lo ha condotto a lungo, dovrebbe saperlo bene”.

Su Instagram, il giornalista ha inoltre spiegato la situazione: “Volevo solo fare una domanda, c’è chi ha cercato di impedircelo. Con maniere poco ortodosse. Il problema è l’arroganza di chi, con la forza, pensa di poter fermare le persone. I giornalisti”. A prendere le sue parti, sempre sui social, è stata la Merlino: “Michel fa il suo lavoro: il giornalista. E lo fa anche con notevole garbo. Quindi forse bisognerebbe imparare a tenere a bada solerti assistenti e cagnacci”. Alla fine, la Ferragni si è fermata a rispondere ad alcune domande dell’inviato. Ma ormai lo scontro era avvenuto: poteva essere evitato? Questa è la domanda che molti si fanno.

La situazione difficile di Chiara Ferragni

Una tensione non del tutto stemperata, a dire il vero: la Ferragni ha ammesso di “non aver bisogno di ripulirsi l’immagine“, e che i fatti parleranno per lei. “Le cose in cui credo sono note e continuerò sempre a battermi”. Spiace, al di là di tutto, che un episodio simile sia avvenuto dopo l’iniziativa Oltre il silenzio, in collaborazione con il Codacons, cui la Ferragni teneva enormemente.

Forse, è il periodo a non essere dei migliori: dopo la fine della sua storia d’amore e del suo matrimonio con Fedez, Chiara è stata spesso al centro della cronaca rosa, al netto del Pandoro Gate, prima con il manager Silvio Campara e poi con Giovanni Tronchetti Provera. Con quest’ultimo, le cose sarebbero andate a rotoli. Di nuovo single, è ormai finita con Tronchetti Provera: pare che l’imprenditrice digitale non voglia commentare in alcun modo quanto successo. E, in effetti, forse la reazione a Pomeriggio Cinque non è così casuale: “Temeva domande su Tronchetti Provera?”, si è chiesta la Merlino.