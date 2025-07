Chiara Ferragni avvistata di nuovo con Provera: il ritorno di fiamma

L'influencer è stata pizzicata di nuovo insieme a Giovanni Tronchetti Provera: ritorno di fiamma in vista con l'imprenditore?

Sempre più indizi lasciano pensare che tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ci sia un riavvicinamento. A distanza di qualche settimana dalle voci sulla loro rottura, l’influencer e l’imprenditore sono stati beccati di nuovo insieme: dopo i rumors sul romantico weekend sul lago di Como, i due sono stati avvistati insieme in aeroporto, mentre lei tornava a Milano dopo un viaggio a Mykonos con la sorella.

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrava finita qualche mese fa: dopo mesi di frequentazione e un amore vissuto il più possibile lontano dai riflettori, la relazione sembrava arrivata al capolinea. Ma qualcosa nelle ultime settimane potrebbe essere cambiato: l’influencer e il rampollo di casa Pirelli si sarebbero riavvicinati, stando agli ultimi avvistamenti dei due.

Qualche giorno fa Gabriele Parpiglia aveva annunciato che per la coppia era tornato il sereno dopo un breve allontanamento. “Possiamo confermarvi che la passione tra i due è riesplosa ufficialmente, prima con incontri in gran segreto a Forte dei Marmi e adesso, proprio mentre stiamo dando questa notizia, con un weekend sul lago di Como che lei ha voluto certificare con una sua foto must, ovvero il letto disfatto”, aveva fatto sapere il giornalista.

A conferma delle indiscrezioni diffuse da Parpiglia sono arrivate delle foto che testimoniano il ritorno di fiamma: è stato il sito Veryinutilpeople.it a pubblicare per primo gli scatti di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera di nuovo insieme. I due sono stati “pizzicati” all’aeroporto di Milano, mentre l’imprenditore aspettava Chiara di ritorno da un viaggio a Mykonos con la sorella Valentina. La complicità tra l’imprenditrice digitale e il manager è evidente: i due camminavano vicini, mentre ridevano insieme. E lui, da vero gentiluomo, le portava la valigia.

I motivi dietro la rottura

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati insieme qualche mese prima di dirsi addio, anche se a quanto pare non definitivo. Era stata la giornalista Grazia Sambruna a lanciare l’indiscrezione, confermando che la loro relazione non era ben vista né dai parenti né dagli amici più stretti del rampollo che avrebbero comunicato la notizia “in toni gioiosi, festanti: una liberazione“.

La più felice dell’allontanamento pare sia stata Cecilia Pirelli, madre del rampollo, che non ha mai visto di buon occhio la storia di Giovanni con l’imprenditrice digitale. “Sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una loculliana festa per la fine di questa di relazione, da lei vista sin dall’inizio come una sorta di piaga d’Egitto”, aveva fatto sapere la giornalista.

La crisi sarebbe iniziata a causa dell’eccessiva pressione mediatica intorno alla coppia e delle pressioni della famiglia di lui, da sempre contraria all’eccessiva esposizione sui social di Chiara Ferragni. Ma potrebbero esserci stati altri motivi dietro il loro allontamento: secondo Parpiglia Ferragni “voleva, anzi desiderava, a tutti i costi la convivenza ma lui non era pronto a questo passo”, e addirittura lei sarebbe pronta ad allargare la famiglia. “Ha proprio chiesto un figlio a Provera. Il desiderio si avvererà?”, ha fatto sapere il giornalista.