Chiara Ferragni, i divieti imposti dai Tronchetti Provera. E fa una figuraccia

La loro storia procede a gonfie vele, eppure di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non è mai apparsa una foto insieme sui social. Una scelta che non sarebbe affatto casuale, e non solo per proteggere un sentimento sbocciato da poco: si tratterebbe di un diktat imposto dalla famiglia di imprenditori, che avrebbe chiesto all’influencer anche di non rilasciare interviste sulla relazione con il rampollo milanese.

Ferragni e Tronchetti Provera, i divieti della famiglia

Un romantico capodanno sulla neve, addirittura voci insistenti che vorrebbero l’arrivo di un bebè per una delle coppie più chiacchierate del momento. L’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra sempre più forte e solido ma non fa nemmeno capolino su Instagram, come invece era mostrato in ogni suo aspetto (e forse un “tantino” sovraesposto) quello con l’ex marito Fedez.

Ma l’imprenditrice digitale non sembra aver fatto tesoro delle sue esperienze passate: non sarebbe infatti una scelta consapevole e messa in atto, come è sembrato finora, per proteggere la sua nuova relazione dalle dinamiche social. Si tratterebbe piuttosto di un’imposizione della famiglia Tronchetti Provera, come svelato da Gabriele Parpiglia.

Stando a quanto riportato dal giornalista nel clan degli imprenditori “i “cuori” sono divisi in due parti: se da un lato c’è chi non ha preclusioni nell’accettare quest’amore, dall’altro c’è una immagine da riservare, da non mostrare, ma soprattutto, regole da rispettare. E tra queste regole – richieste gentilmente dal padre Marco al figlio Giovannino – due sono fondamentali: no foto condivise sui social e no interviste di Chiara in cui si espone sul rapporto con Provera”.

Sembra che Tronchetti Provera senior non abbia nessuna intenzione di vedere l’immagine della sua famiglia “macchiata” da gossip e pettegolezzi. L’indiscrezione di Parpiglia troverebbe conferma anche nell’ultimo scoop lanciato da Chi. “Si vocifera di un malcontento da parte della famiglia di Tronchetti Provera per l’eccessiva esposizione mediatica della Ferragni, ma i fatti parlano chiaro: Giovanni appare molto determinato nel portare avanti questo rapporto senza condizionamenti”, si legge sul settimanale.

Chiara Ferragni, la figuraccia su Instagram che fa infuriare i follower

Mentre l’amore sembra procedere a gonfie vele, Chiara Ferragni è finita nel mirino di hater e follower infuriati. Il motivo della gaffe social? Una foto “rubata” in uno dei suoi ultimi post su Instagram. L’influencer ha condiviso con i suoi numerosi fan un carosello di scatti del suo 2024, accompagnati dalle parole: “Possano le guerre che hai combattuto in passato diventare le vittorie che celebrerai in futuro”.

L’imprenditrice digitale ha raccolto i momenti più belli dell’anno appena trascorso e tra questi ha fatto capolino uno scatto molto tenero che a prima vista sembrava immortalare lei e la figlia Vittoria di spalle. Peccato però che la foto non appartenesse a lei, ma fosse uno screen di un breve filmato di un’altra utente di Instagram. In tanti si sono accorti del “furto”, visto che l’istantanea è stata pubblicata senza chiedere il permesso alla legittima proprietaria.

“Chiara Ferragni ruba le foto degli altri e le pubblica sul suo profilo”, ha scritto su X un utente. “Qual è il senso?”, ha commentato qualcun altro sul suo profilo. La mossa non è affatto piaciuta anche ai fan più affezionati, tanto che per rimediare alla figuraccia l’influencer ha deciso di chiudere i commenti al post taggare il profilo originale della ragazza – Iris De Richemont – da cui aveva “preso in prestito” la foto incriminata.