Chiara Ferragni criticata dalla famiglia Provera: “Non gradiscono la sua esposizione mediatica”

Fonte: IPA Chiara Ferragni

“Non è tutto oro quel che luccica”, suggerisce un vecchio detto. E il proverbio sembrerebbe calzare a pennello per la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Nonostante il Capodanno d’amore sulla neve e le voci di una presunta gravidanza dell’influencer, la storia d’amore tra i due non sarebbe ben vista dalla famiglia dell’imprenditore, che non gradirebbe l’esposizione mediatica della Ferragni.

Chiara Ferragni, cosa pensa di lei la famiglia Provera

Il 2024 non era stato un anno fortunato per Chiara Ferragni, che è comunque riuscita a celebrare l’inizio del 2025 con una vera e propria rinascita. Non solo ha concluso un accordo con il Codacons relativo al pandoro gate, ma ha anche trovato una nuova serenità in campo sentimentale. Da diversi mesi, infatti, l’influencer fa coppia con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, con il quale ha festeggiato il Capodanno a St.Moritz. A condividere gli scatti della vacanza è il magazine Chi, che mostra la coppia estremamente affiatata in compagnia di alcuni amici e dei figli della Ferragni, Vittoria e Leone.

Fonte: IPA

Una relazione che fa ben sperare, ma che non avrebbe fatto piacere a tutti: “Si vocifera di un malcontento da parte della famiglia di Tronchetti Provera per l’eccessiva esposizione mediatica della Ferragni, ma i fatti parlano chiaro: Giovanni appare molto determinato nel portare avanti questo rapporto senza condizionamenti”, si legge sul settimanale. Non si tratterebbe tuttavia di una novità assoluta per la nota famiglia di imprenditori: anche il papà di Giovanni, Marco, sposò in terze nozze la modella Afef, all’epoca decisamente conosciuta e popolare.

L’amore tra Chiara e Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sarebbero conosciuti lo scorso agosto durante una vacanza ad Ibiza. All’epoca erano entrambi già separati: lui aveva detto addio nel 2023 alla moglie Nicole Moellhausen, madre dei suoi tre figli; lei era invece reduce dalla fine della relazione con Fedez, papà di Leone e Vittoria. In pochissimi mesi, la frequentazione tra l’imprenditore e l’influencer si è trasformata in una relazione a tutti gli effetti, tanto che si è parlato di una possibile gravidanza di Chiara.

A lanciare l’indiscrezione era stato Fabrizio Corona, e qualche giorno fa l’imprenditrice digitale è stata avvistata nei pressi della Clinica Mangiagalli di Milano, dove si sarebbe recata per una visita medica. Secondo l’ex re dei paparazzi, la coppia sarebbe pronta a dare il lieto annuncio nei primi mesi del 2025 ma, al momento, non v’è alcuna certezza a riguardo. Da un lato, i tempi sembrerebbero piuttosto prematuri, dall’altro Chiara appare molto concentrata sulla sua carriera, che ha risentito molto in termini finanziari in seguito al pandoro gate.

Senza voler troppo programmare il futuro, i due appaiono comunque sereni ed innamorati, come suggeriscono anche gli ultimi post sui social dell’influencer. La Ferragni parla di una vera e propria “rinascita”: “Che le guerre combattute nel passato siano le vittorie da celebrare nel futuro”, ha scritto in un post su Instagram datato 6 gennaio. Insomma, il peggio dovrebbe esser passato e il 2025 sembra avere tutte le carte in regola per diventare un anno indimenticabile.