Chiara Ferragni sembra aver cambiato proprio vita dopo un 2024 da dimenticare e la fine del suo seguitissimo matrimonio con Fedez. L’influencer, infatti, appare nuovamente felice e innamorata di Giovanni Tronchetti Provera, con cui fa coppia negli ultimi tempi. Dalla sera di Halloween, quando i due sono stati paparazzati per la prima volta, in avanti, la nuova coppia non ha mai nascosto il loro feeling particolare e anche di recente i due si sarebbero concessi un weekend d’amore sulla neve.

In quest’occasione, l’imprenditrice digitale avrebbe sfoggiato un nuovo anello all’anulare che potrebbe essere un simbolo della promessa d’amore dell’imprenditore nei suoi confronti.

Chiara Ferragni, l’anello all’anulare

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati avvistati diverse volte insieme negli ultimi mesi. La sera di Halloween la nuova coppia si sarebbe scatenata in diversi balli a una festa a tema e, in seguito, i due sarebbero stati visti insieme al parco con i loro rispettivi figli. Per rilassarsi nei primi giorni del 2025, l’influencer e l’imprenditore avrebbero raggiunto una famosa meta di villeggiatura in Svizzera, dove avrebbero passato delle giornate spensierate insieme ad alcuni loro amici.

Chiara Ferragni, in quest’occasione di ferie, avrebbe sfoggiato un nuovo anello all’anulare sinistro, quello dove in precedenze portava la fede matrimoniale, come riportato da Oggi. L’importante gioiello, apparso anche in alcuni scatti social condivisi dall’influencer, potrebbe essere il simbolo della forte unione con Giovanni Tronchetti Provera e di una promessa di nozze.

D’altronde, secondo le ultime indiscrezioni, i due sarebbero davvero molto innamorati e pronti a impegnarsi in un legame importante. Nelle ultime settimane, inoltre, si è vociferato di una possibile nuova gravidanza di Chiara Ferragni, poi smentita dalla stessa influencer. L’anello portato all’anulare dall’imprenditrice digitale sarebbe di un’importante maison di gioielli e avrebbe una forma davvero particolare, insolita per un anello di fidanzamento.

Chiara Ferragni, la particolare forma dell’anello

Chiara Ferragni sarebbe ufficialmente fidanzata con Giovanni Tronchetti Provera, visto l’anello prezioso che l’imprenditrice porterebbe al dito anulare sinistro, anche se diversi rumors parlano di un presunto malumore della famiglia del manager nei confronti della sua nuova compagna. Per promettere un amore duraturo a Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera avrebbe scelto un gioiello davvero particolare.

Dimostrando il suo animo più rock, l’imprenditore avrebbe scelto come anello di fidanzamento un gioiello dalla forma insolita: quella di un serpente. D’altronde diversi preziosi sono stati forgiati nei secoli con questa particolare forma che rappresenterebbe la femminilità, la seduzione e la saggezza.

Chiara Ferragni ha sfoggiato spesso dei gioielli dal significato particolare. Anche per svelare la fine del suo matrimonio con Fedez, in diretta televisiva nella trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, l’imprenditrice digitale aveva scelto di portare con sé dei gioielli dal valore simbolico molto particolare. In quell’occasione l’influencer aveva indossato una collana in oro con due importanti ciondoli, che rappresentavano i suoi due figli Vittoria e Leone Lucia Ferragni. Si trattava infatti di due angioletti, uno rosa e uno azzurro.

Anche di recente l’imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto dei ciondoli, presenti nella sua collana, tra cui si notavano una croce, un elefantino bianco e un ferro di cavallo.