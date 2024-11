Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

Dopo la foto del bacio, ecco che il giornalista Gabriele Parpiglia rivela molti dettagli sulla storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Una storia “travagliata”, la loro, nata questa estate: dopo che il flirt con Silvio Campara è finito con un nulla di fatto, la Ferragni si è avvicinata ancor di più a Giovanni, con cui ha stretto un rapporto speciale.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, come è nata la storia

Per capire la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, dobbiamo fare un passo indietro, esattamente al viaggio saltato in Perù: ricordiamo che la Ferragni era molto infatuata di Campara e che avrebbe voluto ufficializzare la storia. Fortunata è stata la scelta di partire per la Corsica e la Sardegna, dove “ha incontrato nuovamente l’amico Giovanni Tronchetti Provera”, racconta Gabriele Parpiglia in esclusiva sui suoi canali.

Il primo incontro sarebbe avvenuto a scuola, dove studiano sia i figli di Tronchetti Provera quanto Leone e Vittoria Lucia Ferragni, i figli di Chiara e Fedez. “Qualche chiacchiera, poi consigli e scambi di idee sul difficile momento di entrambi, fino a quando i due si scambiano i numeri di telefono senza perdersi mai di ‘vista’, anche quando è apparso Campara”.

Parpiglia spiega che, quando Campara decide di defilarsi e di adottare un profilo basso, la Ferragni fa lo stesso: alla fine, la storia tra i due non funziona. Nelle ultime settimane, del resto, ci sono state molte indiscrezioni riguardo alla presunta “rottura”. E sempre in questi giorni si è fatto il nome di Giovanni Tronchetti Provera, con cui la scintilla è scoppiata la scorsa estate.

La reazione della famiglia Tronchetti Provera

“Dal Pandoro Gate è passato quasi un anno e lei ha vissuto anche momenti di buio molto gravi, con le serrande abbassate e quella voglia di non vivere più. In quel periodo, in particolare quattro giorni, la vicinanza della famiglia l’ha salvata”, ha spiegato Parpiglia. Ma ad averle trasmesso qualcosa sin da subito, una scintilla, è stato proprio Tronchetti Provera. C’è, però, un “ma”, perché pare che la famiglia non abbia reagito molto bene alla storia, soprattutto perché tutto è avvenuto molto velocemente.

“L’entusiasmo lo perde la famiglia di Tronchetti Junior che non ha amato questa scelta, questa velocità pubblica, questo amore fatto di baci e maschere sbandierato ai quattro venti”. Il bacio ad Halloween, la festa insieme, senza nascondersi lontani da occhi indiscreti. Un amore che “non sarebbe ben visto in casa Tronchetti”, ma ancora una volta la vita della Ferragni è segnata dalle date, proprio come quel Perù saltato: “C’è chi invece prospetta l’uscita pubblica il 12 novembre in occasione dell’evento Pirelli”. Tutto, però, potrebbe saltare anche per “scelta di una famiglia troppo esposta che ha fatto del rigore un marchio di fabbrica”.

Per la Ferragni, l’ultimo anno è stato una montagna russa: dopo il Pandoro Gate, tutto è cambiato nella sua vita, in modo inesorabile. Negli ultimi mesi, ha provato a rialzarsi, a combattere, incoraggiata sempre dalla famiglia e dall’amatissima mamma Marina Di Guardo, che non ha mai lasciato il suo fianco. Ora, però, è tempo di guardare al futuro e di pensare all’amore, come – pare – stia facendo Fedez, pronto a uscire allo scoperto.