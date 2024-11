Fedez, baci appassionati in discoteca: cosa è successo a New York

Mentre Chiara Ferragni avrebbe una liason con Giovanni Tronchetti Provera, Fedez si lascia andare a effusioni hot in una discoteca di New York

Baci appassionati per Fedez, a poche ore di distanza dal primo avvistamento di Chiara Ferragni in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. Il rapper è stato avvistato insieme a una ragazza misteriosa in una discoteca di New York, mentre si scambiano effusioni decisamente “hot”. Il video è stato diffuso dal giornalista Alberto Dandolo sui suoi profili social, che è diventato immediatamente virale.

Fedez, baci di fuoco con una ragazza misteriosa a New York

Mentre Chiara Ferragni sembra aver voltato pagina con il rampollo milanese Giovanni Tronchetti Provera, Fedez è stato avvistato in compagnia di una ragazza misteriosa a New York. Il rapper è stato filmato mentre baciava in modo appassionato una giovane con i capelli lunghi, che non si vede in volto, e che non sembra affatto la modella Garance Authiè, che per qualche tempo ha frequentato l’ex marito di Ferragni.

Il video delle effusioni di fuoco è apparso sul profilo Instagram del giornalista Alberto Dandolo, che ha pubblicato in esclusiva le immagini di Fedez che si sta godendo la sua vita da single.

Il video è stato girato al Circoloco di New York e ha già fatto il giro del web, scatenando i commenti di tantissimi utenti. Se per molti il rapper, essendo libero da vincoli sentimentali, non starebbe facendo nulla di male, per altri avrebbe agito per “ripicca” nei confronti dell’ex moglie, pizzicata in compagnia del suo nuovo (presunto) amore.

Di certo le immagini dei baci di fuoco tra Fedez e la ragazza misteriosa sono apparse a poche ore di distanza dall’avvistamento di Chiara Ferragni con Provera al Maka Loft a Milano, durante un party di Halloween dove si sono scambiati tenere effusioni.

Coincidenze o meno, quello che sembra ormai chiaro ai più è che sia l’imprenditrice digitale che il rapper hanno deciso di chiudere definitivamente il capitolo riguardante il loro matrimonio.

Fedez, l’indiscrezione di Corona sulla fidanzata segreta

Solo qualche settimana fa l’ex re dei paparazzi aveva svelato che il rapper avrebbe una relazione con una ragazza da tempo. Fabrizio Corona a Gurulandia aveva dichiarato: “Fedez ha una relazione da cinque anni, con una ragazza di cui è innamorato, ma che non diventa una relazione perché la ragazza è fidanzata“.

Non si tratterebbe di Vittoria, la ragazza lontana dal mondo dello spettacolo di cui aveva parlato il giornalista Gabriele Parpiglia e che ha smentito tutto, ma potrebbe essere proprio la ragazza della discoteca di New York. Corona ha spiegato che il rapper e l’imprenditrice digitale avevano un rapporto “particolare”.

“Lui esce dalla bolla e tradisce. In un tradimento ha conosciuto una ragazza fidanzata, che potrebbe essere il suo punto di riferimento perché è una ragazza alla sua altezza. Ma poi lui torna sempre nella bolla fake che gli dà sicurezze. Adesso la bolla è scoppiata, lui vuole questa donna, che non lascia il fidanzato”, ha dichiarato.

Fedez avrebbe quindi tradito Ferragni in più di un’occasione, ma adesso starebbero provando ad appianare le loro divergenze: “Loro non erano coppia aperta. Però Chiara e Fedez hanno vissuto dei momenti d’amore vero bellissimi. Adesso la cosa migliore che potrebbero fare è far pace”.