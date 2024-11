Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sembra ormai pronta a cominciare una nuova vita, dopo la bufera che l’ha colpita in conseguenza dello scandalo Pandoro, scoppiato lo scorso dicembre. Dopo mesi in cui l’influencer è sembrata al centro di una crisi nera, sia a livello professionale, che personale, adesso, tutto sembra cominciare a rigirare per il verso giusto. L’imprenditrice digitale, infatti, negli ultimi giorni, ha ricevuto un premio come Donna dell’anno e, di recente, è stata paparazzata mentre ballava felice abbracciata a Giovanni Tronchetti Provera, il suo nuovo presunto amore.

Chiara Ferragni, quindi, sarebbe pronta a cominciare una nuova vita, dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, la cui rottura è stata annunciata nei primi mesi dell’anno, ma i cui strascichi l’hanno coinvolta in dei rumors anche di recente. Taylor Mega, infatti, ha svelato a Striscia la Notizia che, a suo dire, l’ex coppia dei Ferragnez vivevano, in realtà, una relazione aperta. Eventualità smentita, però, dalla stessa Chiara Ferragni che, ora, sembra aver cambiato completamente pagina, con un nuovo amore.

L’influencer, infatti, sarebbe stata, di recente, immortalata, tra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera, mentre ballava a una festa di Halloween.

Chiara Ferragni, la paparazzata con Giovanni Tronchetti Provera

Secondo le ultime indiscrezioni il cuore di Chiara Ferragni batterebbe per un nuovo amore. Si tratta di Giovanni Tronchetti Provera, rampollo milanese, con cui l’influencer farebbe coppia fissa da qualche tempo, dopo la fine del suo flirt, mai confermato, con Silvio Campara, che sarebbe scoppiato e finito nel corso della scorsa estate.

La coppia sarebbe stata avvistata in atteggiamenti affettuosi al Maka Loft a Milano, durante un party di Halloween. A rivelare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha dato anche qualche dettaglio ulteriore sul rapporto che legherebbe i due, definiti, da lui, una coppia: “Come ho raccontato nell’ultimo mese: non è un’amicizia ma una storia d’amore intricata che con calma svelerò, quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Ecco il primo Halloween insieme per la coppia. Attenzione prima uscita di coppia in maschera intendo perché di uscite insieme ne hanno già fatte e parecchie”.

L’influencer e l’imprenditore sarebbero apparsi anche in video della serata, diffuso in rete, in cui appaiono stretti in un dolce abbraccio.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, il primo avvistamento

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si starebbero frequentando e, tra i due, la conoscenza sarebbe piuttosto seria, visto che l’imprenditore avrebbe anche preso parte alla festa di compleanno della mamma di lei, Marina Di Guardo. La neo coppia è stata avvistata anche sulla riva del lago di Como, di recente, mentre si godevano un romantico pranzo insieme, lasciandosi andare, anche in quel caso, a selfie di coppia e gesti di affetto.

I due si sarebbero conosciuti, grazie ai rispettivi figli, che frequenterebbero la stessa scuola, ma avrebbero approfondito la loro conoscenza solo nell’ultimo mese d’estate. Anche l’imprenditore è reduce da un matrimonio, quello con Nicole Moellhausen, da cui sono nati i suoi tre bambini. Giovanni Tronchetti Provera è l’amministratore delegato di diversi gruppi importanti ed Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport per Pirelli.