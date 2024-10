Chiara Ferragni e Silvio Campara, la storia sarebbe già finita

Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

Ancora una novità nella vita privata di Chiara Ferragni. Pare sia già finita la chiacchierata liaison con Silvio Campara, il manager sposato e con prole conosciuto la scorsa estate a Forte dei Marmi. Una relazione chiacchieratissima nei mesi più caldi che non è mai stata confermata ma neppure smentita dai diretti interessati. Ora pare che qualcosa si sia spezzato c i due avrebbero deciso di allontanarsi e dividere le loro strade.

Chiara Ferragni e Silvio Campara si sono già lasciati

A lanciare l’indiscrezione sulla rottura tra Chiara Ferragni e Silvio Campara è ancora un volta Gabriele Parpiglia, lo stesso giornalista che per primo ha parlato di questo rapporto. “Lo scorso agosto abbiamo parlato di una frequentazione tra il top manager Silvio Campara e l’imprenditrice Chiara Ferragni – ha scritto su Instagram – Dopo mesi in cui c’è stato tanto rumore, ma forse, in realtà si trattava di un affetto sotto traccia senza mai alcuna prova alla mano (baci in pubblico eccetera), oggi possiamo confermare che l’incontro tra i due è giunto al capolinea“.

E poi: “Due storie di vita e di amicizia fatte di rispetto reciproco, lontane da flash e copertine, che però non hanno trovato una linea retta. Me secondo le nostre fonti il rispetto tra i due è immutato. Reciproco. Silenzioso. Lontano anche da future chiacchiere”. Fino a qualche giorno fa si vociferava di una Ferragni che avrebbe voluto rendere pubblica la storia con Campara mentre Silvio sarebbe stato sempre restio per via della sua situazione familiare. Il manager era ancora impegnato con Giulia Luchi quando ha conosciuto, proprio grazie alla moglie, l’ex di Fedez.

Ad ulteriore conferma del fatto che il cuore di Chiara Ferragni sia ora libero è un TikTok pubblicato dall’influencer e imprenditrice digitale nelle scorse ore: “Io che posso solo offrire la macarena come dancing skill al mio futuro fidanzato”. Un messaggio ironico che nasconde un significato preciso: la Ferry è al momento sola. Diversa invece la situazione di Fedez che, dopo svariati flirt, avrebbe trovato una certa stabilità accanto a Vittoria, 27enne esperta di moda che avrebbe incontrato durante un viaggio in Sardegna.

Fonte: Getty Images

Chiara Ferragni e la separazione da Fedez

Di recente Chiara Ferragni ha smentito a Striscia la notizia di aver costruito con Fedez una coppia aperta, come insinuato da Taylor Mega, che ha vissuto con il rapper di Rozzano una passione segreta. “Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se ‘coppia aperta’ significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!”, ha spiegato la 37enne all’inviato Valerio Staffelli. Tra l’altro i Ferragnez non hanno ancora trovato un accordo sulla separazione.

“Inverificate illazioni relative a trattative riservate tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili”, ha assicurato l’avvocato di lei Daniela Missaglia in un breve comunicato all’Ansa. E poi: “Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole. Fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa”.