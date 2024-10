Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Tra Fedez e Chiara Ferragni, la separazione non è così vicina come le indiscrezioni hanno lasciato intendere. Anzi, l’ex coppia è in “alto mare”, e l’intesa è lontana. A fare chiarezza è Daniela Missaglia, avvocato dell’imprenditrice, che ha smentito per conto di Ferragni le ultime indiscrezioni legate su un presunto accordo e su un “collocamento paritetico” dei figli. Ma procediamo per punti.

Chiara Ferragni e Fedez, l’accordo sulla separazione è lontano

Negli ultimi giorni è circolata un’indiscrezione in merito all’accordo sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, al centro della cronaca rosa (e non solo). Si era parlato della possibilità di una separazione consensuale e dell’affidamento dei figli, oltre alla volontà di Fedez di coprire le spese mediche, sportive e scolastiche in prima persona. In merito è intervenuta Daniela Missaglia, avvocato di Chiara Ferragni, mettendo un punto alle voci.

“Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole, fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa”. E ha aggiunto sulle indiscrezioni legate all’accordo: “Frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili”.

Il presunto accordo

Chiara Ferragni e Fedez si sono separati a febbraio 2024, dopo mesi piuttosto difficili: insieme si sono ritrovati ad affrontare sfide e ostacoli, fino ad arrivare al Pandoro Gate, la cui vicenda è tutt’oggi in corso, e i legali della Ferragni starebbero preparando una memoria di 200 pagine da depositare. Ci sono state diverse indiscrezioni sull’accordo tra Ferragni e Fedez: in prima battuta, infatti, sembrava proprio Chiara la persona destinata a occuparsi di Leone e Vittoria e del loro mantenimento, mentre Fedez li avrebbe visti a weekend alterni.

Poche ore dopo, la notizia dell’accordo consensuale e dell’affidamento congiunto, con il fermo desiderio di Fedez di volersi occupare di tutte quelle spese legate alla scuola, allo sport e alla sanità. Ma, come ha spiegato l’avvocato Missaglia, sono “inverificate illazioni”.

Chiara Ferragni, l’amore con Silvio Campara

C’è naturalmente la volontà di raggiungere un accordo, ma non è ancora tutto stato stabilito. Proprio Missaglia invita “gli organi di stampa dal riprodurre notizie attinte da fonti non ufficiali, compromettendo il buon esito delle trattative”. Ferragni è ormai andata avanti: al suo fianco c’è Silvio Campara, di cui sarebbe “innamorata come un’adolescente”, stando alle indiscrezioni riportate da Oggi.

Inoltre, si sentirebbe molto più protetta, poiché lui “non è una persona imprevedibile”. Naturalmente non è ancora il momento di fare il debutto in pubblico come coppia: la situazione è estremamente delicata. Non solo perché la separazione è ancora in via di definizione e non sussiste alcun accordo, ma perché le indagini legate al Pandoro Gate si sono concluse con l’accusa di truffa aggravata. E ora la vicenda dovrebbe volgere verso l’archiviazione o il processo: i legali si sono espressi in merito poco dopo la notizia, aggiungendo che Chiara “ha fiducia nel lavoro della magistratura e che la sua innocenza venga acclarata quanto prima”.