Chiara Ferragni insultata a Sanremo, Fedez “impazzisce”: l’inedito retroscena

Quella di Sanremo non è stata una settimana facile per Fedez. Sebbene abbia rifiutato ogni tipo di intervista, si sia tenuto ben alla larga da giornalisti e conferenze stampa, il rapper di Rozzano ha vissuto attimi complicati al Festival. Solo dopo la fine della kermesse musicale è venuto a galla un retroscena inaspettato: in una delle cinque serate il cantante è andato in escandescenze dopo aver ascoltato alcuni insulti all’ex moglie Chiara Ferragni. Il trentacinquenne è letteralmente impazzito ed è stato portato via di forza da un bodyguard.

Il video in cui Fedez a Sanremo “impazzisce” per Chiara Ferragni

Dopo la fine del Festival di Sanremo 2025 è stato diffuso su TikTok un filmato in cui si vede Fedez fuori da un locale mentre urla e sbraita contro ignoti. A reggerlo e portarlo via un bodyguard. “Fedez insultato per strada a Sanremo reagisce alle offese”, è la didascalia del filmato, a quanto pare girato alle quattro del mattino e diventato ben presto virale.

A chiarire i dettagli della situazione è stato il noto giornalista Gabriele Parpiglia: “Il video è stato fatto fuori dalla discoteca Morgana a Sanremo, ore 4.00 del mattino. Federico Lucia ha sentito offese destinate alla sua ex moglie e ha reagito. Questa è la cronaca. Questo è un sistema innescato che oggi non si può per fermare”

Dunque Federico Lucia avrebbe reagito a insulti rivolti alla sua ex moglie. Queste offese avrebbero scatenato una reazione immediata da parte del rapper, che si è trovato in una situazione di tensione.

Per ora nessun commento a riguardo da parte di Fedez o Chiara Ferragni. Entrambi sono molto concentrati sulle rispettive carriere. Lui ha annunciato che tornerà presto a fare musica dal vivo mentre lei sta tentando di ricostruire il suo percorso lavorativo rovinato dal pandoro gate. Pare inoltre che la crisi con l’attuale compagno Giovanni Tronchetti Provera sia piuttosto seria.

In che rapporti sono oggi Fedez e Chiara Ferragni

Dopo aver raggiunto un accordo di separazione, Fedez e Chiara Ferragni non hanno mantenuto un buon rapporto. La scoperta dei tradimenti, avvenuta solo dopo la rottura, ha profondamente ferito l’influencer e imprenditrice digitale che senza troppi giri di parole ha definito quella con l’ex marito una storia tutt’altro che bella.

La gestione dei figli Leone e Vittoria avviene con l’aiuto di terze persone. Federico Lucia, dal canto suo, si è detto dispiaciuto e consapevole degli errori commessi, e per questo più deciso che mai ad allontanarsi dai pettegolezzi e dalle malelingue per concentrarsi sulla sua carriera musicale, che ha subito una sorta di rinascita dopo la partecipazione a Sanremo 2025.

Lo stesso Fedez lo ha ammesso a Domenica In: “Il più grande regalo per me è stata l’opportunità di avere un nuovo inizio sia dal punto di vista musicale sia personale, segna quindi una nuova vita per me”.

E poi: “Questo Sanremo è stato importante perché non era una competizione con gli altri ma con me stesso. questa è stata la sfida più difficile da affrontare, sono contento di averlo affrontato e di essermi goduto l’esperienza”.