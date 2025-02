Chiara Ferragni, crisi con Tronchetti Provera: “È partita per Dubai da sola”

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Solo pochi giorni fa, Chiara Ferragni aveva professato pubblicamente il suo amore per Giovanni Tronchetti Provera. Eppure, nonostante l’entusiasmo dell’influencer, la love story avrebbe già vissuto una piccola battuta d’arresto: secondo alcune indiscrezioni, i due avrebbero litigato duramente, e lei sarebbe partita da sola alla volta di Dubai.

Chiara Ferragni, il litigio Giovanni Tronchetti Provera

Continua all’insegna degli alti e bassi la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Se in più occasioni l’influencer si è detta molto serena, più fonti hanno invece parlato di presunti divieti a lei imposti dalla famiglia Pirelli, che non vedrebbe di buon occhio la sua storia d’amore con l’imprenditore milanese. E, a peggiorare la situazione nelle ultime ore, sarebbero state delle ulteriori incomprensioni tra i due fidanzati: “Brusco litigio tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Molto forte. Lei in partenza a Dubai senza di lui” ha fatto sapere il giornalista Gabriele Parpiglia.

Non sono stati specificati i motivi del diverbio, ma potrebbero in qualche modo essere stati favoriti dalla scarsa simpatia di Cecilia Pirelli nei confronti dell’influencer. Sempre secondo alcuni insider, infatti, la mamma di Giovanni non avrebbe dato la sua benedizione alla nuova relazione del figlio: “So che Cecilia Pirelli, ovvero la madre di Giovanni, è contraria a questa storia, tanto che avrebbe fatto togliere delle foto scattate da Chiara dai social: in una si vedeva una foto di famiglia, in un’ altra una parte del letto della loro casa a St Moritz. Cecilia ha messo un veto sull’usufruire della loro casa in montagna e infatti questo weekend appena passato me li hanno segnalati da un’altra parte” ha rivelato sempre Parpiglia. Il perché, a detta dell’esperto di gossip, è presto spiegato: “Loro come famiglia sono sempre stati lontani dai riflettori, ma trovarsi in questa valanga, io credo che a prescindere dal cognome, è una cosa che ti fa malissimo”.

L’amore tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera

Gossip a parte, Chiara Ferragni ha invece speso solo belle parole per il fidanzato. In occasione di una recente ospitata in Spagna, infatti, l’imprenditrice si è sbottonata per la prima volta sulla sua nuova relazione: “Ho una relazione, sono molto, molto felice, lui è un bravissimo ragazzo, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno e spero continui così” aveva spiegato.

Nella stessa occasione, la Ferragni aveva ribadito l’allontanamento dall’ex marito Fedez, che l’ha riportata (suo malgrado) al centro di un vero e proprio ciclone mediatico: “Non tornerei mai più con lui” aveva spiegato. Il riferimento è probabilmente alle ultime rivelazioni sui Ferragnez fatte da Fabrizio Corona: è stato proprio l’ex re dei paparazzi a raccogliere le confessioni del rapper, che, stando a quanto dichiarato, avrebbe intrattenuto prima e durante il matrimonio con la Ferragni una relazione con Angelica Montini, definita “suo grande amore”. Un episodio piuttosto doloroso, che Chiara sembra assolutamente decisa a lasciarsi alle spalle.