In Spagna per partecipare ai Goya Awards, Chiara Ferragni ha confermato la sua storia d'amore con Giovanni Tronchetti Provera e ha parlato anche di Fedez

Chiara Ferragni è volata in Spagna in un momento davvero molto delicato della sua vita. L’influencer, infatti, è da qualche giorno al centro di un nuovo polverone, dopo che Fabrizio Corona ha deciso di condividere delle rivelazioni importanti sul suo matrimonio, ormai finito, con Fedez. Il Re dei Paparazzi ha svelato ai tanti sostenitori della coppia i continui tradimenti che Chiara Ferragni avrebbe subito da parte del rapper, promettendo di raccontare molto altro. Un esempio? La presunta liason amorosa tra lei e il collega cantante Achille Lauro. In ogni caso l’influencer ha dichiarato di essere tranquilla e felice, adesso, accanto a Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni, le dichiarazioni su Fedez

Nel weekend dell’8 e 9 febbraio, Chiara Ferragni ha preso un volo per la Spagna e, precisamente, ha soggiornato a Granada. Nella meravigliosa città spagnola l’influencer ha potuto visitare il Municipio e incontrare il sindaco, ma anche partecipare ad alcuni patinati eventi. Il 7 febbraio 2025, infatti, l’imprenditrice digitale è stata tra i protagonisti di un party esclusivo con un abito dall’allure seducente, mentre il giorno successivo ha scelto il rosso per partecipare ai Goya Awards, organizzati dal marchio di cosmetici vegani Goa Organics, di cui è ambasciatrice.

Sul tappeto rosso della manifestazione, Chiara Ferragni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Hola, in cui ha commentato i rumors del momento sulla sua storia d’amore. Ai giornalisti che le hanno chiesto cosa pensasse delle rivelazioni di Fabrizio Corona, l’influencer ha replicato di provare un senso di libertà: “Mi sono sentita di parlare, perché ho provato a non farlo per molto tempo… Ora mi sento molto più libera e in pace con me stessa”.

Sui tradimenti di Fedez ha aggiunto: “Tutto accade per una ragione… Ora è il momento di dire qualcosa”. Chiara Ferragni ha aggiunto che non pensa di tornare mai con il suo ex marito: “No, con Fedez, no, no. Non tornerei mai più con lui. Addio, addio”. Parlando della sua situazione sentimentale attuale, invece, l’influencer ha scelto di confermare la relazione amorosa con Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni conferma la relazione con Tronchetti Provera

Chiara Ferragni ha svelato di essere molto felice di trovarsi in Spagna perché nel paese iberico si sente proprio ben accolta: “Sto molto bene quando sono in Spagna perché mi sento così amata e benvenuta… Sono molto contenta, non ero stata mai a Granada prima o ai Goya, sono molto eccitata, voglio vedere cosa succederà e come sarà questa cerimonia. Mi sento molto fortunata di essere qui”.

Chiara Ferragni ha svelato di essere anche serena adesso al fianco del suo nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera: “Sì, sono molto felice… Sono in una relazione. Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero che continueremo così”. In ogni caso l’influencer ha aggiunto che augura a Fedez di trovare pace e felicità, come sembra averla già trovata anche lei accanto all’imprenditore.

Fonte: IPA

Per prendere parte all’evento importante presso il ristorante El Camborio Chiara Ferragni ha scelto una creazione di Ze García di Santander. L’influencer, infatti, ha calcato il red carpet dell’evento con un elegante abito rosso lungo, dallo stile un po’ greco. Il vestito aveva un taglio monospalla e scendeva morbido lungo il suo fisico, con un drappeggio nella parte superiore. Il vestito era arricchito anche da una stola nel suo stesso tessuto, che si avvolgeva sul braccio dell’influencer.