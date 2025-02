Chiara Ferragni, il suo ‘abito della vendetta’ prima dei Goya infiamma la Spagna

A Granada per i Goya, Chiara Ferragni sorprende con un look audace: un abito nero in pizzo e velluto di Giuseppe Di Morabito, simbolo di eleganza e potere

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé e questa volta lo fa direttamente dalla Spagna, dove la sua presenza non passa inosservata.

In un momento in cui il suo nome è al centro dell’attenzione tra scandali e indiscrezioni, l’imprenditrice digitale italiana ha scelto di mostrarsi più sicura e glamour che mai, sfoggiando un look che grida rivincita. Il suo “abito della vendetta” è stato il protagonista assoluto dell’evento pre-Goya a Granada, catturando l’attenzione dei media e infiammando i social.

Chiara Ferragni e il suo “abito della vendetta”

La scelta dell’outfit per la serata pre-Goya non è stata casuale. Chiara Ferragni ha optato per un look audace, un corsetto nero di pizzo semitrasparente abbinato a una lunga gonna in velluto annodata sul fianco.

Un ensemble che ricorda i grandi momenti di empowerment femminile nella moda, come il celebre “revenge dress” di Lady Diana o le apparizioni mozzafiato di Jennifer Lopez.

Il nero è il colore della forza, dell’eleganza e del mistero, e Chiara ha saputo sfruttarlo al meglio per una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo la fine della sua relazione con Fedez.

Fonte: IPA

Il corsetto mette in risalto la silhouette, mentre il velluto della gonna dona un tocco sofisticato e regale. Il tutto completato da gioielli dorati, che esaltano il contrasto e aggiungono un tocco di lusso all’insieme.

Il design, sofisticato e sensuale, è firmato da Giuseppe Di Morabito, stilista emergente che sta conquistando il fashion system con la sua visione moderna della femminilità.

Di Morabito è noto per il suo lavoro meticoloso sul corsetto, un elemento chiave nella sua estetica. Le sue creazioni rievocano il savoir-faire delle antiche sartorie italiane e il gusto per la scultura classica, influenze che affondano le radici nella sua Calabria natia.

Il suo stile si caratterizza per un’eleganza strutturata, fatta di linee rigorose che esaltano la silhouette e dettagli preziosi che aggiungono un tocco di opulenza. Per Chiara, scegliere un designer emergente italiano è un chiaro statement: la moda del futuro è nelle mani di giovani talenti capaci di mescolare tradizione e innovazione.

Fonte: IPA

Granada ai piedi di Chiara Ferragni: tra storia, moda e tradizione

L’influencer non si è limitata a brillare durante l’evento pre-Goya. Nei giorni precedenti, ha approfittato del soggiorno in Spagna per immergersi nella cultura locale.

Il suo viaggio a Granada è stato un vero e proprio omaggio alla bellezza senza tempo della città: Ferragni ha visitato l’Alhambra, incantandosi di fronte alle meraviglie dell’architettura moresca e ricreando una foto scattata dalla madre nello stesso luogo 35 anni fa.

Non solo arte e storia, ma anche un pizzico di flamenco: la Ferragni ha assistito a un’esibizione di Kiki Morente, celebre artista della scena musicale spagnola, lasciandosi trasportare dal ritmo e dalla passione della musica andalusa. Un’immagine che ha fatto il giro del web, rendendo la sua visita ancora più affascinante agli occhi dei fan spagnoli.

Fonte: IPA

Dai Goya alla nuova Chiara: un ritorno in grande stile

La partecipazione di Chiara Ferragni ai Goya non è solo una questione di moda, ma anche un modo per riaffermare la sua presenza nel panorama internazionale. Dopo un periodo turbolento, segnato dallo scandalo del “Pandoro gate” e dalla fine del matrimonio con Fedez, l’influencer si riprende la scena con determinazione.

Granada le ha riservato un’accoglienza calorosa, tra incontri istituzionali e serate glamour. Invitata dal brand di haircare vegano Goa Organics, ha presenziato a una cena esclusiva insieme a volti noti come Laura Escanes, Marta Sierra e Blanca Arimany, consolidando ulteriormente il suo legame con il pubblico spagnolo.