Chiara Ferragni vola ai Goya Awards e firma uno dei look più sofisticati di sempre

Chiara Ferragni sceglie i Goya Awards per uno dei momenti moda più riusciti e lo fa con un look che parla la lingua dell’alta eleganza internazionale. Niente effetti speciali, niente sovrastrutture: solo una palette bianco e nero studiata al millimetro, una silhouette pulita e un equilibrio perfetto tra rigore couture e femminilità contemporanea. Un’apparizione che segna un punto preciso nel suo percorso stilistico e che sul red carpet spagnolo si distingue per coerenza, misura e presenza scenica.

Chiara Ferragni ai Goya Awards: il bianco e nero diventa dichiarazione di stile

Il primo impatto è quello della silhouette: verticale, pulita, quasi architettonica. Il velluto nero disegna una linea essenziale che scivola sul corpo senza costringerlo, creando un effetto ottico longilineo e sofisticato. È un nero profondo, pieno, che assorbe la luce e restituisce movimento a ogni passo, trasformando la semplicità apparente in pura costruzione sartoriale. A firmare l’abito è Richard Quinn, uno dei nomi più riconoscibili della couture londinese contemporanea.

Poi arriva il colpo di scena. Il maxi colletto bianco sulle spalle di Chiara Ferragni, strutturato e scultoreo, si apre come una cornice teatrale, cambiando completamente la percezione dell’abito. Non è solo un dettaglio decorativo: è l’elemento che definisce il look, che impone una postura, che crea una presenza scenica immediata. Il contrasto cromatico tra il bianco latte e il velluto nero è netto, grafico, cinematografico.

Al centro, la camelia tridimensionale aggiunge un livello ulteriore di lettura. Materica, luminosa, quasi reale nella sua costruzione, diventa il punto focale dell’intero outfit. Un richiamo a un immaginario couture preciso, reinterpretato con una scala e una posizione che lo rendono contemporaneo.

A illuminare l’insieme ci pensano i gioielli Damiani, scelti in una versione luminosa e misurata: orecchini a punto luce e anelli che aggiungono bagliori preziosi senza interferire con la costruzione dell’abito, seguendo quella logica di sottrazione che rende l’intero styling così raffinato.

La costruzione del look: materiali, volumi e accessori

Quando si parla di red carpet, la differenza la fanno i dettagli. Qui ogni elemento è calibrato con attenzione. Il velluto lavora sulla profondità, il colletto sulla struttura, il fiore sulla tridimensionalità. Non c’è nulla di casuale nella scelta dei volumi: la parte superiore amplia la linea delle spalle, mentre la gonna resta asciutta, creando un equilibrio visivo perfetto.

Gli accessori seguono la stessa filosofia. Gli orecchini a punto luce incorniciano il viso senza interferire con la scollatura, gli anelli aggiungono bagliori discreti, mentre l’assenza della collana è una scelta stilistica precisa: lasciare spazio all’abito e alla sua costruzione.

Anche la manicure, naturale e luminosa, entra in questo racconto fatto di sottrazioni. È un look che non ha bisogno di accumulare per funzionare, ma che trova la sua forza nella selezione accurata di ogni singolo elemento.

Il beauty look accompagna l’abito senza mai competere. I capelli sono raccolti in uno chignon basso, pulito, con una riga laterale morbida e una ciocca lasciata libera a sfiorare il viso. Una scelta che addolcisce la rigidità del colletto e crea movimento.

Il make-up lavora su tonalità neutre e luminose. La pelle è levigata e radiosa, lo sguardo è definito da ciglia importanti e sfumature calde, mentre le labbra in rosa polveroso mantengono l’armonia della palette. Tutto è pensato per valorizzare l’insieme, non per emergere singolarmente.