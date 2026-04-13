Cate Blanchett osa con i cut-out agli Olivier Awards: l’abito che lascia intravedere l’ombelico

Sul red carpet londinese, Cate Blanchett sceglie un abito Lanvin con cut-out geometrici e spacco deciso, tra rigore sartoriale e sensualità calibrata

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Sul tappeto degli Olivier Awards 2026, al Royal Albert Hall di Londra, Cate Blanchett arriva con un look che, a distanza, sembra quasi disciplinato. Un abito nero, lungo, pulito. Lineare. Di quelli che ti fanno pensare: impeccabile, certo, ma già visto. Poi ti avvicini. E capisci che non è così.

Cate Blanchett sfoggia un cut-out che lascia intravedere l’ombelico

Il vestito indossato da Cate Blanchett firmato Lanvin – dalla collezione autunno 2026 – gioca tutto sulla costruzione. Il tessuto, un velluto nero profondo e opaco, assorbe la luce e restituisce una silhouette quasi scultorea. Il collo alto, morbido ma strutturato, crea un effetto drappeggiato che incornicia il viso con una delicatezza quasi couture.

Le spalle sono scoperte, ma non nel modo prevedibile: il design apre lateralmente il corpetto, lasciando intravedere la pelle con tagli netti, puliti, che sembrano quasi scolpiti. Le maniche, ampie e fluide, scendono leggere fino ai polsi, creando un contrasto interessante tra volume e controllo. E poi c’è il dettaglio che cattura tutto lo sguardo.

Il cuore dell’abito è lì, al centro: un intreccio geometrico di cut-out che attraversa il punto vita. Una griglia di forme romboidali che lascia scoperta la pelle – sì, anche l’ombelico – ma lo fa con una precisione quasi architettonica. Non è un cut-out “decorativo”. È costruzione pura.

Ogni apertura è incorniciata da piccoli micro-borchie argentate, appena luminose, che creano un ritmo visivo raffinato. Niente effetto glitter eccessivo, niente provocazione forzata. Piuttosto una tensione elegante tra rigore e sensualità, tra coperto e scoperto.

È qui che la Blanchett dimostra, ancora una volta, di sapere esattamente dove fermarsi. Perché il rischio, con un dettaglio del genere, è sempre dietro l’angolo: basta poco per scivolare nel già visto, nel troppo. E invece no.

Il risultato è sofisticato, quasi intellettuale. Un gioco di sottrazione più che di esposizione. Un modo di mostrare che non ha nulla di gratuito, ma che sembra dialogare perfettamente con l’identità dell’attrice: mai scontata, mai prevedibile.

Lo spacco, le scarpe gioiello e quell’equilibrio perfetto

Scendendo lungo la silhouette, l’abito si trasforma in una colonna fluida, essenziale, che accompagna il corpo senza costringerlo. Ma anche qui, niente è lasciato al caso. Lo spacco, deciso e verticale, si apre lungo la gamba fino al ginocchio, spezzando la linearità e introducendo un nuovo elemento di movimento. È un dettaglio che alleggerisce il look, lo rende meno “bloccato”, più dinamico.

Ai piedi, Cate Blanchett sceglie sandali peep-toe (molto cool) neri impreziositi da strass. Un richiamo diretto alle micro-borchie del corpetto, ma declinato in chiave più luminosa. Le scarpe diventano così un punto luce discreto, che accompagna il passo senza rubare la scena.

Gli accessori restano minimal, ma calibrati: piccoli orecchini con diamanti, dettagli a forma di stella che aggiungono una nota contemporanea senza appesantire. E poi c’è il beauty look, che qui fa davvero la differenza.

Il bob biondo, ormai firma riconoscibile dell’attrice, viene aggiornato con una texture più morbida, leggermente beachy. Onde appena accennate, niente rigidità. Il viso è luminoso, con un blush rosato e un rossetto glossy che addolcisce l’insieme. È come se tutto, in questo look, fosse costruito su un equilibrio sottilissimo: tra rigore e leggerezza, tra costruzione e spontaneità.

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