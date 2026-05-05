Un posto al sole, le anticipazioni del 6 maggio 2026: Gianluca rischia una nuova ricaduta

Confronto inatteso tra Gianluca e Anna e lui rischia una nuova ricaduta e si riaccende la gelosia di Marina: trama di "Un posto al sole" del 6 maggio

Ufficio stampa Rai Gianluca e Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 6 maggio.

Nella puntata precedente del 5 maggio 2026

Martedì 5 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo i giorni trascorsi insieme, Alberto e Anna sono sempre più presi l’uno dall’altra, ma il senso di colpa di lui verso il figlio pesa sul loro equilibrio e un incontro inatteso potrebbe far precipitare le cose. Alle spalle di Eduardo, Angelo prova a portare avanti il piano concordato con Stella e Rino per mettere a segno il colpo a Palazzo Palladini. Intanto Roberto e Michele discutono della strategia da adottare per la radio, mentre Cristina cerca di recuperare il rapporto con Leo.

Anticipazione della puntata del 6 maggio 2026

Il confronto inatteso tra Anna e Gianluca sotto casa, ascoltato da Alberto, riapre ferite mai rimarginate e spinge Gianluca a isolarsi, facendo temere al padre una nuova ricaduta. Cristina chiede a Greta di aiutarla e si schiera contro la decisione del padre di farle cambiare scuola, riaccendendo lo scontro tra i genitori e la gelosia di Marina, che mal sopporta le intrusioni dell’ex rivale. Intanto il pranzo organizzato per riavvicinare il duo Massaro–Gerry a Bice parte sotto pessimi auspici, ma lo champagne scioglie le difese di Bice e riaccende una possibilità.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 4 all’8 maggio