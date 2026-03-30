Sondaggi Grande Fratello del 30 marzo, chi è l’eliminato di stasera

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

L’aria all’interno della Casa più spiata d’Italia è diventata improvvisamente pesante, un po’ per le nomination e un po’ perché il Grande Fratello Vip cambia giorno. Oggi, lunedì 30 marzo 2026, lo studio di Canale5 ospita un nuovo appuntamento con reality, e il verdetto del televoto pende come una spada di Damocle sulla testa dei concorrenti. Dopo l’addio di Dario Cassini, il gruppo si trova nuovamente davanti a un bivio: chi varcherà la Porta Rossa, abbandonando definitivamente il sogno della finale?

Grande Fratello Vip, cosa dicono i sondaggi

In queste ore frenetiche, il pubblico non ha smesso di far sentire la propria voce attraverso i principali portali dedicati al reality. I sondaggi online, pur non avendo valore ufficiale, restano il riferimento più affidabile per intercettare l’umore dei telespettatori. Analizzando i dati che arrivano da piattaforme storiche come Reality House e il Grande Fratello Forum, emerge un quadro interessante, fatto di gerarchie consolidate e sfide all’ultimo voto.

Al vertice delle preferenze non sembrano esserci dubbi: Antonella Elia continua a dominare la scena. Con percentuali che oscillano tra il 25% e il 29%, la concorrente si conferma la “Regina” indiscussa di questa edizione, che divide l’opinione pubblica ma compatta un esercito di sostenitori pronti a tutto pur di blindarla nella Casa. Per lei, la serata di stasera sarà come una passerella trionfale verso la salvezza.

Chi rischia davvero

Se il primo posto appare blindato, la vera battaglia si consuma nei bassifondi della classifica, dove i margini di distacco sono così sottili da rendere ogni previsione un azzardo. Secondo i dati di Reality House, il concorrente più a rischio sarebbe Giovanni Calvario, che chiude la fila con un timido 7% delle preferenze. La sua pacatezza, forse scambiata per eccessiva timidezza, potrebbe costargli caro in un gioco dove la personalità esplosiva premia quasi sempre.

Ma il Grande Fratello Forum racconta una storia leggermente diversa, rimescolando le carte in tavola. In questo scenario, è Ibiza Altea a trovarsi sull’orlo del baratro con l’8,65%. Un dato che fa tremare i suoi fan, specialmente perché si trova a un soffio da Raul Dumitras e dallo stesso Giovanni Calvario. In questa “terra di nessuno”, basta una clip montata ad arte o un confronto acceso in diretta per spostare quelle poche centinaia di voti necessarie a ribaltare il destino di un partecipante.

Una serata ricca di colpi di scena

Dietro i numeri, però, ci sono le persone. Ad esempio, concorrenti come Adriana Volpe, Francesca Manzini e Lucia Ilardo navigano in acque relativamente tranquille, forti di un consenso a doppia cifra, ma sanno bene che il Grande Fratello non regala mai certezze assolute fino alla chiusura ufficiale del televoto.

La domanda che tutti si pongono è: il pubblico premierà la strategia o l’emozione? Spesso, negli ultimi minuti della diretta, i fan dei “pesi massimi” tendono a dirottare i voti per salvare alleati o colpire avversari storici, rendendo i sondaggi della vigilia un semplice punto di partenza. Una cosa è certa: tra Giovanni Calvario e Ibiza Altea, la sfida è apertissima e il finale è tutto da scrivere. Non resta che sintonizzarsi su Canale5 per scoprire chi, tra poche ore, dovrà fare le valigie.