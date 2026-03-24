Sondaggi Grande Fratello Vip del 24 marzo, chi è l’eliminato di stasera

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IPA Ilary Blasi

L’attesa è finita e la tensione nella Casa più spiata d’Italia è ormai incontenibile. Stasera, martedì 24 marzo 2026, le luci dello studio di Canale5 si accenderanno per un appuntamento che non possiamo perdere: la prima vera eliminazione di questa edizione del Grande Fratello VIP. Dopo i primi giorni di convivenza, tra strategie appena accennate, sguardi d’intesa e le immancabili piccole frizioni domestiche, il pubblico è chiamato a emettere il suo primo verdetto insindacabile. Sotto la guida di Ilary Blasi, scopriremo chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco, rinunciando al sogno della vittoria finale.

Grande Fratello Vip, chi sono i nominati

Il meccanismo di questa sera non lascia spazio a dubbi: il televoto è in positivo, il che significa che il pubblico è chiamato a votare per “salvare” il proprio preferito. Di conseguenza, il concorrente che raccoglierà la percentuale minore di preferenze sarà costretto a varcare la Porta Rossa in uscita. I sette protagonisti finiti al centro del mirino sono nomi di peso, ognuno con un percorso e una personalità differente: Paola Caruso, Raimondo Todaro, Nicolò Brigante, Francesca Manzini, Marco Berry, Lucia Ilardo e Dario Cassini.

In questi primi giorni di reality, abbiamo visto dinamiche ancora in fase embrionale, ma sufficienti a dividere l’opinione dei telespettatori. Se per alcuni la permanenza nella Casa sembrava una marcia trionfale, i sondaggi delle ultime ore raccontano una storia ben diversa, fatta di sorpassi e incertezze dell’ultimo minuto.

Cosa dicono i sondaggi

Secondo Reality House, il quadro che viene delineato è piuttosto nitido per quanto riguarda le zone alte della classifica, ma estremamente incerto per la “zona retrocessione”.

Al momento, la Regina indiscussa del gradimento sembra essere Paola Caruso. La “Bonas” per eccellenza sta dominando le preferenze con una quota che oscilla tra il 27% e il 30%, segno che il suo carattere esuberante continua a piacere al pubblico. Segue a ruota Raimondo Todaro, forte del suo seguito storico, che si attesta su un rassicurante 20-21%. Anche Nicolò Brigante appare relativamente tranquillo con il suo 15% di consensi.

La vera battaglia per la sopravvivenza si gioca però sul fondo. I dati aggiornati al 23 marzo indicano Dario Cassini come il concorrente più a rischio, fermo a un preoccupante 7%. Ma la situazione è fluida: Marco Berry, Francesca Manzini e Lucia Ilardo si trovano tutti appaiati intorno al 10%. Alcuni aggiornamenti dell’ultima ora suggeriscono addirittura un possibile crollo di Marco Berry, che potrebbe scivolare all’ultimo posto proprio a ridosso della diretta.

Il verdetto finale nelle mani di Ilary Blasi

Nonostante le proiezioni statistiche offrano una bussola per orientarsi, la storia del Grande Fratello ci insegna che nulla è scritto fino alla chiusura ufficiale del televoto. Spesso, durante i blocchi pubblicitari o in seguito a una clip emozionante mostrata in puntata, le “fandom” si mobilitano ribaltando esiti che sembravano scontati.

Sarà Ilary Blasi a gestire le emozioni di una serata che si preannuncia caldissima, chiudendo il voto in diretta e consegnando la busta nera con il nome dell’eliminato. Per i sette nominati, le prossime ore saranno un misto di ansia e speranza: chi riuscirà a convincere il pubblico della propria autenticità e chi, invece, dovrà dire addio ai compagni d’avventura?